Protesta “Chepe” como alcalde de Corregidora

Ante cientos de ciudadanos, invitados especiales e integrantes del Gabinete legal y ampliado, en las inmediaciones del Jardín Principal de El Pueblito se llevó a cabo la sesión solemne de Cabildo en la que Josué “Chepe” Guerrero rindió protesta como presidente municipal de Corregidora para el periodo 2024-2027.

Ahí llamó a las y los presentes a trabajar juntos para avanzar a paso firme en la construcción de la demarcación que se quiere.

“Creo en el Corregidora cuya gente no se pone límites,un Corregidora que se construye a paso firme. Avanzar a paso firme es darnos cuenta de que lo que importa no son nuestros pies, sino nuestros pasos hacia el bien común, pasos que se multiplican cuando tenemos los oídos bien abiertos, las botas bien puestas y caminamos con el ejemplo por delante”, expresó.

En el evento, “Chepe” Guerrero tomó protesta a las y los integrantes del Cabildo, a quienes llamó a dejar a un lado los discursos de odio y división, y avanzar a paso firme con la finalidad de trabajar en beneficio de las y los corregidorenses.

“Seamos ejemplo y demostremos lo que nos hace diferentes, porque aquí sí somos capaces de hablarle a la gente de frente, sin mentiras y sin manipulaciones. Corregidora está llamado a la grandeza y nosotros estamos listos para atender ese llamado”, manifestó.

De la misma forma se comprometió a tener una administración cercana a la ciudadanía, empática, en donde se escuche a todas y todos, y se atiendan sus necesidades.

Se comprometió a ser conocido como el Alcalde de la obra pública, además de que se tendrá una reingeniería total de todos los programas, para que se garantice contar con espacios que funcionen como puntos de encuentro familiares para convivir, aprender y practicar deporte y cultura, a través del proyecto Pirámides.

“Chepe” Guerrero aseguró que, a lo largo de estos tres años, se trabajará para hacer de Corregidora el primer municipio sin hambre en todo el estado de Querétaro, esto gracias al correcto uso de los recursos públicos y la transparencia que caracteriza a la demarcación.

En materia de movilidad, indicó que se ampliarán las rutas Movivan, para garantizarles un trayecto seguro y gratuito a mujeres, adultos mayores, menores de edad y estudiantes.

Otros de tema que seguirá siendo prioritario es la seguridad, por lo que se aplicará una estrategia integral que abarca el fortalecimiento de las fuerzas policiales, la prevención del delito y la atención al tejido social por medio de la inteligencia, proximidad y tecnología.

“No puede haber desarrollo, sin que haya seguridad, no puede haber bienestar, si no garantizamos la tranquilidad en nuestras calles y en nuestros hogares. Por eso, quiero que se escuche fuerte y claro: ¡Aquí no habrá espacio para que entre la delincuencia!”, resaltó.

Aseguró que, durante su gobierno, se atenderán las necesidades por las que pasan las mujeres, por lo que se crearán programas específicos que apoyen su emprendimiento e independencia económica, además del fortalecimiento de los programas de atención a víctimas de violencia, para que las corregidorenses puedan desarrollarse plenamente, sin miedo y con oportunidades.

El Alcalde también informó que las y los jóvenes serán una prioridad en su administración, por lo que ya se trabaja en acciones a implementar que permitan que continúen con sus estudios y puedan emprender.

Añadió que la agilización de trámites municipales por medio de su digitalización y el acceso a internet en todas las comunidades será una realidad.

De la misma forma, el Presidente municipal destacó que Corregidora continuará siendo un polo de inversiones para aumentar el desarrollo económico, y con esto, la calidad de vida de la ciudadanía. En ese sentido, adelantó que habrá buenas noticias en próximos días gracias a la gira de trabajo que realizó por Nueva York, Londres y Washington.

“Chepe” Guerrero agradeció a su familia y amigos, principalmente a su mamá, su hermana, sus tíos y sus abuelitos, por todo el apoyo y acompañamiento en esta etapa; también reconoció la labor hecha por Roberto Sosa al frente de la administración municipal, por lo que se comprometió a trabajar de la mano con el gobernador, Mauricio Kuri González, ahí presente, para avanzar a paso firme por un mejor Corregidora, con más oportunidades para todas y todos.

