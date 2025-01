Primer vistazo a la película de Until Dawn

Se ha revelado el primer vistazo de la nueva película de Screen Gems llamada Until Dawn que esta basada en el videojuego de PS4 y va a ser dirigida por David F. Sandberg, conocido por dirigir Annabelle: la creación y las 2 películas de Shazam.

Muchos tenían dudas sobre la película ya que no saben si esta será una adaptación del aclamado juego de PS4 o algo original. Incluso si le va a ir muy bien o no, ya que ha habido muchas adaptaciones de videojuegos al cine o series y algunas no les ha ido muy bien o incluso son excelentes como Mario Bros, Sonic, Detective Pikachu, Angry Birds o series como The Last Of Us, Fallout, Arcane que es parte de League Of Legends o la antológica Secret Level.

Afortunadamente, el día de hoy se dio a conocer el primer vistazo oficial de esta cinta, resolviendo muchas dudas en el camino.

Uno de los aspectos más importantes del juego de Supermassive Games es el hecho de que los personajes podían morir en cualquier instante y cambiar la historia. En el caso de la película, se ha optado por adaptar este concepto como un bucle temporal. Los protagonistas tienen que sobrevivir una noche, pero si mueren vuelven a comenzar su día. Explorando conceptos nuevos y conocidos para ofrecer una experiencia única que se desarrolla en el mismo universo del juego.

La película se centra en Clover, una joven que, junto a sus amigos, viaja a un remoto lugar en busca de respuestas sobre la desaparición de su hermana Melanie. Sin embargo, la situación se complica cuando un asesino enmascarado comienza a acecharlos y a acabar con ellos uno a uno. A pesar de ello, el ciclo se repite, y ahora, con un número limitado de vidas, deberán encontrar la forma de sobrevivir hasta el amanecer.

La película se estrenara el 25 de abril en cines y aquí esta el tráiler:

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo.mx

Mantente informado de otros temas también en Noticias Gobierno.