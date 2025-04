Primer tráiler de ¿y donde esta el policía? con Liam Neeson

Paramount Pictures lanzó el primer avance de la esperada nueva versión de The Naked Gun, conocida en Latinoamérica cómo ¿Y dónde está el policía?. Esta nueva entrega traerá de vuelta el característico humor absurdo de la franquicia, con Liam Neeson asumiendo el rol protagónico.

En esta ocasión, Neeson interpretará a Frank Drebin Jr., el hijo del icónico Frank Drebin, el personaje inmortalizado por Leslie Nielsen en la trilogía original. La película promete mantener el tono de parodia y comedia slapstick que hizo famosa a la saga.

Un elenco de lujo y una historia caótica

La película está dirigida y coescrita por Akiva Schaffer, integrante del grupo cómico The Lonely Island y director de Chip y Dale al rescate. La trama seguirá a Frank Drebin Jr. en su papel dentro de la Brigada de Policía, enfrentando un caso ridículamente complicado que, de alguna manera, amenaza al mundo entero.

El elenco incluye a:

Pamela Anderson

Paul Walter Hauser

CCH Pounder

Kevin Durand

Cody Rhodes

Liza Koshy

Eddie Yu

Danny Huston

Esta película ha estado en desarrollo por más de una década, con intentos previos de ser protagonizada por Ed Helms. Finalmente, el proyecto tomó forma bajo la producción de Seth MacFarlane (Padre de Familia) y *Erica Huggins.

Un legado de comedia icónica

La franquicia original fue creada por David Zucker, Jim Abrahams y Jerry Zucker, debutando en 1988 con The Naked Gun: From the Files of Police Squad! La película se convirtió en un clásico instantáneo de la comedia, gracias al carisma de Leslie Nielsen y su mezcla de humor físico y absurdo.

La saga continuó con:

The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)

The Naked Gun 33⅓: The Final Insult (1994)

La nueva versión intentará revivir el espíritu original, combinando acción, diálogos ingeniosos y situaciones hilarantes para atraer tanto a nuevas audiencias como a los fans de siempre.

Fecha de estreno

Llegará a los cines el 1 de agosto de 2025.

