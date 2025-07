Posada del Sol CDMX es el hotel embrujado que nadie rescata

Entre el bullicio de la capital, en la colonia Doctores, se esconde un sitio que ha despertado el temor de generaciones: la Posada del Sol CDMX. A simple vista, su fachada desgastada y su estilo arquitectónico imponente hacen pensar que fue, en algún momento, un lugar glorioso. Pero su historia está marcada por el misterio, el abandono y relatos que han alimentado una de las leyendas más oscuras de la ciudad.

¿Qué fue realmente la Posada del Sol?

La Posada del Sol CDMX fue concebida como un hotel de lujo por el ingeniero Fernando Saldaña Galván en 1945. Ubicado en Avenida Niños Héroes 139, este complejo fue pensado para ser un referente cultural, arquitectónico y turístico de la Ciudad de México. Su diseño incluía una mezcla de estilos como el art déco, art nouveau, gótico, neoclásico y barroco. Con más de 500 habitaciones, fuentes, jardines y murales de reconocidos artistas, la obra prometía trascender.

Sin embargo, nunca logró consolidarse como tal. Y ahí comenzó su leyenda.

La muerte de su creador: origen de la maldición

La versión más escalofriante afirma que Fernando Saldaña fue hallado muerto dentro del complejo. Su cuerpo apareció colgado frente a una escultura de San Francisco de Asís, en el patio central. Aunque se cree que fue un suicidio, existen dos teorías inquietantes:

Se quitó la vida debido a deudas impagables relacionadas con la construcción del hotel.

En un acto de desesperación económica, mató a su esposa e hijos antes de suicidarse.

Desde entonces, algunos afirman que su espíritu aún recorre los pasillos de la Posada del Sol, como un guardián de su legado inacabado.

El alma perdida en la habitación 103

Otra historia que alimenta el terror detrás de la Posada del Sol CDMX tiene lugar en los años 60. En ese periodo, el edificio sirvió como sede del Instituto de Desarrollo y Capacitación para los Trabajadores (IDECO). En sus instalaciones funcionaba una guardería para los hijos de los empleados. Según la leyenda, una niña desapareció y fue hallada sin vida en la habitación 103. Desde entonces, su espíritu infantil se manifiesta de diversas formas: algunos oyen risas, otros aseguran haber visto su silueta. En la actualidad, visitantes clandestinos mantienen un pequeño altar con juguetes, dulces y su retrato, como intento de apaciguar su presencia. Vecinos y exploradores urbanos han documentado experiencias aterradoras. Desde gritos en la madrugada, hasta la presencia de cuartos ocultos y sótanos clausurados. Incluso hay testimonios que sugieren la práctica de rituales oscuros y actividades esotéricas, lo que ha intensificado su reputación como uno de los lugares más embrujados de la ciudad.

¿Qué pasó con la Posada del Sol CDMX?

A pesar de su valor arquitectónico e histórico, el inmueble ha permanecido en abandono por décadas. En 1998, el gobierno de Ernesto Zedillo intentó convertirlo en sede de la Procuraduría de Justicia. Más tarde, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, se contempló que fuera un Faro de Artes y Oficios. Ningún proyecto prosperó. En años recientes, Claudia Sheinbaum anunció su intención de rescatar el lugar para convertirlo en una Universidad del Bienestar, específicamente de derecho. Pero hasta ahora, la Posada del Sol CDMX sigue sumida en el olvido. Algunos aseguran que está maldita, que sus paredes no permiten que se concrete ningún plan. Actualmente, el acceso está restringido al público. No obstante, eso no ha detenido a curiosos, fotógrafos y exploradores urbanos, quienes han ingresado por su cuenta a documentar su interior. Sus imágenes, compartidas en redes sociales, muestran un edificio lleno de simbolismo, decadencia y misterio.

¿Mito o realidad?

Lo cierto es que la Posada del Sol CDMX ha trascendido como un símbolo de lo que pudo ser y no fue. Entre sus muros resuenan leyendas, tragedias y susurros que convierten al lugar en uno de los sitios paranormales más intrigantes de México.