Alerta sísmica suena en la CDMX como parte del simulacro nacional

La alerta sísmica sonó en punto de las 11:30 horas de este martes en la Ciudad de México, como parte del Primer Simulacro Nacional del 2025, y trabajadores desalojaron sus oficinas en distintos puntos de la capital como parte del protocolo de seguridad de protección civil.

Al Primer Simulacro Nacional del 2025 se sumaron varias entidades del país, donde también fueron desalojados los edificios y algunos comercios, en tanto que algunas familias desalojaron sus viviendas.

En vía pública, algunos ciudadanos que iban a pie o en transporte público se sumaron a esta dinámica de protección civil.

El simulacro nacional tuvo como hipótesis central de un movimiento de magnitud 8.1 con epicentro en las costas de Tehuantepec, Oaxaca.

En esta medida preventiva participaron los estados de Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Las autoridades recomendaron a la población no correr, no empujar, no gritar, no usar elevadores y desalojar de manera calmada y ordenada las instalaciones en las que se encontraran al momento de escuchar la alerta sísmica.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) invitó a la población a participar en el ejercicio que es de carácter preventivo y revisar el plan interno de protección civil.

En días anteriores su personal realizó capacitación a familiares y personal para que pudieran realizar con éxito el simulacro.

Además, las autoridades advirtieron que para las personas que viven en la Ciudad de México durante el simulacro les llegaría un mensaje de alertamiento con sonido.

Más información aquí