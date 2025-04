¿Vale la pena la tienda móvil de Epic Games Store?

Epic Games Store ha librado una larga batalla contra Apple y Google para establecer su propia tienda de juegos móviles. Sin embargo, a más de un año del lanzamiento, surgen dudas sobre si todo el esfuerzo realmente ha valido la pena.

Una lucha legal que sacudió la industria por Epic Games Store

Desde 2020, Epic Games ha encabezado una cruzada para romper el monopolio de las grandes tiendas de aplicaciones, argumentando que el 30% de comisión que imponen Apple y Google es injusto. Esta lucha legal no solo generó titulares en todo el mundo, sino que también impulsó cambios regulatorios como la Ley de Mercados Digitales (DMA) en Europa. A pesar de estos avances, la Epic Games Store móvil no ha logrado posicionarse como una alternativa sólida. Su objetivo inicial era alcanzar 100 millones de instalaciones para finales de 2024, pero apenas superó los 30 millones en enero de 2025. Desde entonces, la empresa ha guardado silencio sobre el rendimiento de su plataforma móvil.

¿Una tienda o solo un lanzador de Fortnite?

Aunque la tienda cuenta con el respaldo de uno de los videojuegos más populares del mundo, Fortnite, en la práctica parece funcionar más como un simple lanzador del juego que como una tienda robusta. Títulos como Fall Guys o Rocket League Sideswipe no han generado el mismo interés, y los pocos juegos de terceros disponibles no parecen atraer al gran público. Mientras en PC los juegos gratuitos semanales son una estrategia efectiva, en móviles, donde la mayoría de los títulos ya son gratuitos, esta táctica pierde fuerza. ¿Realmente los usuarios descargarán una app adicional solo para obtener juegos como Loop Hero o Bridge Constructor? La respuesta parece ser negativa.

El cambio real: las tiendas web

Paradójicamente, el mayor beneficio de esta batalla no ha sido la creación de nuevas tiendas, sino la posibilidad de que los desarrolladores redirijan a sus jugadores a tiendas web propias, evitando así la comisión del 30%. Estas webs permiten a los jugadores obtener más contenido por el mismo dinero, lo que representa un incentivo real para el consumidor. Apple y Google solo ceden cuando los reguladores los obligan, y aún así, suelen encontrar formas de evadir cambios significativos. Mientras tanto, el grueso de los usuarios sigue descargando sus juegos desde las tiendas tradicionales por comodidad y confianza.

Conclusión sobre Epic Games Store

La Epic Games Store móvil es el resultado de una visión ambiciosa, pero mal ejecutada. A pesar de las buenas intenciones y algunas victorias legales, la tienda no ha logrado atraer a los usuarios de forma masiva. Quizá el verdadero cambio no vendrá de nuevas plataformas, sino de cómo los estudios usan sus propias tiendas web para recuperar control sobre sus ingresos. El tiempo dirá si Epic Games logra reposicionar su tienda o si finalmente deberá aceptar que su pelea abrió caminos, pero no construyó el destino final.

