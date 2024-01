¡Por fin tenemos los nominados a los Premios ESLAND! Luego de la presentación inicial de TheGrefg y Polispol sobre como serían los premios este año, han pasado unas semanas y un par de polémicas.

Las nominaciones se dividieron en dos categorías: populares y profesionales. En las populares la comunidad mundial se encargó de proponer candidatos a través de redes sociales. En esta categoría solo tenemos dos nominaciones: Clip del año y Enfado del año.

Los nominados para la categoría profesionales se definieron mediante análisis y cálculo de estadísticas. En esta se encuentran las siguientes nominaciones: Streamer IRL del año, Mejor Variety Streamer (Streamer de Variedad), Mejor Cobertura Informativa, Mejor roleplayer del año, Streamer Promesa del Año, Mejor Miniserie de Contenido, Evento del Año, Mejor Trayectoria, Streamer Revelación, Mejor Streamer de Plataforma Móvil, Mejor Serie de Contenido, Streamer del Año.

AMLO no está en los Premios ESLAND

En esta última nominación, Streamer del año, los organizadores de los Premios ESLAND hicieron una encuesta sobre si la audiencia quería que AMLO, actual presidente de México, fuera o no nominado a Streamer del año.

Solo por números debía ser nominado, pero además de eso este no cumplía realmente con lo que es un streamer o creador de contenido. Eso y las discusiones sobre su posición política ocasionaron que mejor fuera el público el que decidiera.

Al final el público decidió que este no sería nominado, un 48,6% votaron para que si fuera tenido en cuenta y un 51, 4% para que no entrara en la nominación de Streamer del año. A pesar de esto, México no se quedó sin sus nominados, entre ellos el periodista Julio Hernández López.

Clip del año

Auronplay

Crystalmolly

Lacuevadepaink

Gemita

Guanyar

Illojuan y El Bokeron

PipePunk

Reptalive

Rubius

Xcry

Mejor Cobertura Informativa del año

Davooxeneize

ElYuste

FlavioAzzaro

Gerard Romero

ZonaFUT

Julio Astillero

KMO

LaCobraaa

Lasectadeportiva

Rubermartinezweb

Streamer del Año

DjMariio

ElMariana

ElXokas

Ibai Llanos

IlloJuan

RiversGG

Rubius

Spreen

WestCol

Streamer Revelación del Año

Davooxeneize

Adri Contreras

Poloteli

RDJavi

Rene8808

Roier

Santicanob_1974

Spursito

Westcol

Xcry

Evento del Año

24 Horas en el Obelisco

Coscu Army Awards 2023

Dogfight Wild Tournament

King of the Ring

Final Four Spotify Camp Nou

Párense de manos

Partidazo de Yourubers 4

Stream Fighters 2

El último en levantar las manos

La Velada del Año 3

Mejor Serie de Contenido

Dedsafio ARK

El Dios de Todo

Éxodo

Experimento Hardcore

Minecraft Extremo

Mundial de F1 Online 2

Pokemon Twitch Cup 3

Proyecto 176

Timeland

Reinos Enfrentados 3

Mejor Miniserie

BackRooms

Bellum

7 días para palmarla

El Cielo

El Hoyo en Minecraft

Escondite en Francia

Garry’s Deluxe

Hormigeo 2

Permadeaz 2

Squid Craft Games 2

