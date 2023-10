OnlyFans de Alexandra Ianculescu, para costear su viaje a París 2024  

La atleta olímpica sigue recaudando fondos en la plataforma azul OnlyFans para poder asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024, aún así, Alexandra Ianculescu, se hizo viral el pasado abril tras revelar que había abierto una cuenta en OnlyFans.

Con el objetivo de costear los gastos, así que, la atleta canadiense-romana ha vuelto a sorprender a sus fans con sus candentes fotos. Así mismo, Ianculescu que es patinadora de velocidad, ya representó a Rumania en las Olimpiadas de Invierno de PyeongChang 2018.

Ahora con un nuevo objetivo en dar el salto al ciclismo, ante la falta de recursos y ante la necesidad de lograr un sueño, pues no es la única deportista que se abre paso al OnlyFans, hay varias las atletas que se aventuraron en la plataforma.

It’s Lycra season on my OnlyFans.

After all, I live in it on the ice daily…

Check link in bio for OF sale and come check the 3 min video out 😘 pic.twitter.com/L126KEyIbS

— alexandra ianculescu | OLY (@speed_skater) October 17, 2023