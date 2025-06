OXXO y DiDi se unen para llevarte todo a casa

Resulta que OXXO y DiDi, dos gigantes que no necesitan presentación, acaban de anunciar que se juntan. Y no es cualquier cosita. A partir de junio de 2025, para todos en la Ciudad de México, esa escena de la que hablábamos ya no será un ‘qué flojera’, sino algo que se resuelve con un par de toques en la pantalla del celular. Los productos del OXXO de tu esquina estarán listos para llegar a tu puerta a través de DiDi Shop.

Esto es más que un simple acuerdo. Es el choque de dos mundos que estaban destinados a encontrarse: la tiendita de confianza y la velocidad del delivery. Vamos a ver por qué esto va a cambiar las cosas para todos.

El Plan Maestro de OXXO: Por Fin, la Tienda en tu Sofá

A todos nos ha pasado. Estás en lo mejor de la serie, son las diez de la noche y, de la nada, te pega un antojo feroz de algo salado con un refresco helado. O, peor, ese momento de pánico cuando te das cuenta de que no hay leche para el café de mañana. Pues bueno, parece que ese pequeño drama de tener que vestirte y bajar a la tienda está a punto de terminar.

Para OXXO, esto no es algo que se les ocurrió de la noche a la mañana. Llevan ya un rato con su idea de “OXXO a Domicilio”, tratando de llevar la tienda hasta tu sofá. El problema, el verdadero dolor de cabeza, siempre ha sido la logística. O sea, ¿Quién te lleva las cosas? Ese último tramo desde la tienda hasta tu puerta, la famosa “última milla”, es lo más complicado y caro de todo.

Montar un ejército de repartidores de la nada es una locura. Así que hicieron lo más inteligente: buscaron a alguien que ya lo hiciera de maravilla. Al conectar sus miles de tiendas con la red de repartidores y los 16 millones de usuarios de DiDi en México, OXXO no solo soluciona un problema, sino que se monta en una ola digital gigantesca.

Ada Maldonado, quien está al frente de esta iniciativa en OXXO, lo dijo claro: quieren seguir siendo esa tienda cercana y de confianza, pero ahora también desde tu teléfono. Es la misma conveniencia de siempre, pero sin tener que ponerte los zapatos.

DiDi Shop: El As Bajo la Manga de la Super App

Para DiDi, esto es un movimiento brillante. La tirada de DiDi no es ser solo la app para pedir un coche. Quieren ser LA app para todo: para moverte, para pedir comida, para hacer el súper y, ahora, para sacarte de cualquier apuro con el OXXO.

Ser el primer gran aliado de OXXO a Domicilio es un trofeo enorme. Mientras otras apps se pelean por los restaurantes de moda, DiDi le apuesta a algo que todos necesitamos: las compras de emergencia, el antojo de medianoche, el café que se te olvidó.

Rodrigo Rogel, de DiDi Shop, habla de “resignificar la conveniencia”. Y tiene toda la razón. Ya no se trata de que el OXXO te quede cerca; se trata de que esté disponible para ti al instante, sin que te muevas. Es un cambio de mentalidad total.

Entonces, ¿Cómo va a funcionar? Pan comido.

La idea es que sea insultantemente fácil. Te lo explico:

Abres tu app de DiDi, la de siempre. Buscas la opción de “DiDi Shop”. Ahí te va a salir el logo de OXXO. Le picas. Empiezas a echar cosas a tu carrito: que si las galletas, que si el suero, que si la bolsa de hielos… Pagas y listo.

En el OXXO de tu colonia, alguien del equipo recibe la alerta, junta tus cosas casi al momento y se las pasa a un repartidor de DiDi que, muy probablemente, ya estaba esperando afuera. De ahí, directo a tu casa.

Con este truco, cada OXXO se convierte en una especie de mini-bodega lista para surtir pedidos. Esto significa que no tienen que construir almacenes gigantes, simplemente usan las tiendas que ya existen. El resultado es simple: tiempos de entrega ridículamente cortos y la capacidad de llegar a casi cualquier rincón de la ciudad desde el día uno.

El Efecto Dominó: ¿Qué significa esto para México?

Esta unión va a mover el tablero de juego. No es solo una buena noticia para los antojadizos.

La guerra del “lo quiero ya”: Esto mete una presión enorme al resto de las apps de delivery. La entrega ultra-rápida (o Q-Commerce) se va a volver el estándar, no el lujo.

Las tiendas físicas no han muerto: OXXO nos está enseñando que tener miles de locales no es un problema, es una ventaja brutal si sabes cómo usarlos en el mundo digital. Cada tienda es un arma secreta.

Gana el ecosistema: Esto también significa más viajes para los repartidores y más ventas para las tiendas. Es un círculo virtuoso que fortalece a toda la cadena.

Y esto apenas empieza. La idea es que, durante 2025, esta opción se vaya activando en más y más ciudades de México. Así que prepárate, porque la próxima vez que necesites algo del OXXO, es muy probable que el OXXO venga a ti.

