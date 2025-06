Oakley Meta HSTN a prueba: ¿Valen la pena las gafas con IA?

Las Oakley Meta HSTN son las nuevas gafas inteligentes de Meta y Oakley, hechas a medida para deportistas. Llevan una cámara de 12 MP que graba video en 3K, altavoces que te dejan oír música sin taparte los oídos y cinco micrófonos para que le des órdenes al asistente Meta AI. Aguantan el sudor (tienen certificación IPX4) y la batería dura hasta 8 horas. La idea es que puedas grabar, hablar y enterarte de todo sin sacar el móvil.

Oakley Meta: Cuando tus gafas de sol se vuelven tu mejor compañero de equipo

Seamos sinceros: la idea de unas gafas inteligentes que de verdad funcionen ha estado en el aire durante años. Hemos visto pasar un desfile de prototipos que prometían el oro y el moro, pero que al final se quedaban en un “casi”. O eran aparatosos, o poco prácticos, o simplemente, nadie se atrevía a usarlos en la calle por miedo a parecer un cyborg extraviado.

Pero algo ha cambiado. Dos pesos pesados, cada uno en su terreno, han decidido poner toda la carne en el asador. Por un lado, Meta (el cerebro de la IA y el software) y por otro, Oakley (el rey del diseño deportivo y la óptica). Su jugada es diferente: en lugar de intentar crear un gadget para todo el mundo, han puesto el foco en un grupo que sí podría necesitarlas: los deportistas. El resultado son las Oakley Meta HSTN, unas gafas pensadas desde cero para aguantar el ritmo, el sudor y la acción.

La alianza tiene todo el sentido del mundo. Oakley pone su legendaria experiencia en lentes que aguantan lo que sea y diseños que se ajustan como un guante. Meta, por su parte, aporta toda la magia de la inteligencia artificial y la conectividad que ya conocemos. Juntos, han creado algo que no es solo un cacharro tecnológico más, sino una herramienta que busca integrarse de forma natural en la vida de un atleta.

¿Qué hacen exactamente estas gafas?

Vamos a desmenuzar la tecnología para que entiendas si esto es para ti o es puro marketing.

1. Graba tu mundo sin complicaciones

El corazón del asunto es una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles. Y no, no es la típica cámara de baja calidad. Esta saca fotos bastante decentes para tus redes, pero lo que de verdad importa es el video:

Video en 3K (hasta 5 minutos): Te permite grabar ese descenso en bici o la vista desde la cima de la montaña con una calidad más que buena. El límite de cinco minutos es una decisión inteligente: te obliga a grabar clips cortos y directos, lo que ayuda a no fundirte la batería ni la memoria en un suspiro.

Streaming en Directo: Si eres de los que comparte sus hazañas, esto te va a encantar. Puedes transmitir en vivo a Instagram y Facebook, mostrando tu punto de vista. Es la forma más inmersiva de llevar a tus seguidores contigo mientras corres un maratón o exploras una ruta nueva.

Y para que no te tachen de espía, las gafas tienen un chivato LED bien visible que se enciende en cuanto la cámara se activa. Un pequeño detalle que evita muchísimos problemas y miradas raras por la calle.

2. Sonido que no te aísla

Cualquier corredor o ciclista sabe que ir por ahí con audífonos que te tapan los oídos es una receta para el desastre. No oyes los coches, ni a la gente, ni nada. Las Oakley Meta solucionan esto con unos altavoces de conducción directa escondidos en las patillas.

La idea es simple: el sonido va directo a tus oídos, pero sin tapar el canal auditivo. Así, puedes escuchar tu música o un podcast y, a la vez, seguir enterándote de todo lo que pasa a tu alrededor. Los cinco micrófonos que trae se encargan de que tu voz se oiga clara en las llamadas, incluso si vas a toda pastilla o hace viento.

3. Hechas para durar y para el sudor

Aquí es donde se nota la mano de Oakley. El diseño HSTN no es solo para verse bien.

Certificación IPX4: En cristiano, esto significa que aguantan el sudor, las salpicaduras y la lluvia floja . Puedes darlo todo en el gimnasio o pillar un chaparrón a mitad de camino sin miedo a que se estropeen.

Lentes Prizm™ de Primera: La primera edición viene con lentes Prizm 24K Polarized, que son una maravilla. Esta tecnología de Oakley realza los colores y el contraste para que veas cada bache y cada detalle del camino. Y, por supuesto, te protegen al 100% de los rayos UV.

Batería para rato: Te aguantan hasta 8 horas de uso , más que suficiente para una jornada larga. El estuche de carga te da varias cargas más (hasta 48 horas en total). Y si tienes prisa, con meterlas 20 minutos en el estuche recuperas la mitad de la batería.

El toque “inteligente”: hablando con tus gafas

La magia detrás de todo esto es Meta AI. Con solo decir “Hey Meta”, las gafas se convierten en tu asistente personal. Puedes:

Enviar un WhatsApp o un mensaje de Messenger dictándolo con tu voz.

Pedirle que ponga tu playlist favorita de Spotify o que suba el volumen.

Preguntarle qué tiempo va a hacer o cuántos kilómetros llevas.

Básicamente, te permite hacer un montón de cosas sin tener que parar y sacar el móvil, que es justo lo que busca cualquier deportista.

Precio y disponibilidad

Aquí viene la parte que menos gusta. No son precisamente baratas y conseguirlas fuera de ciertos países va a llevar tiempo.

Edición Limitada de Aniversario: Te costará $499 dólares (unos 9,500 pesos mexicanos al cambio actual).

Modelos Estándar: Bajan a $399 dólares (unos 7,650 pesos).

El lanzamiento inicial es solo para Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa. Para México, la espera se alarga hasta finales de 2025, según los planes de Meta. Un jarro de agua fría para los que las querían ya.

¿Valen la pena o no?

Las Oakley Meta HSTN no vienen a reemplazar tu teléfono. Son algo mucho más astuto: son una extensión de tu móvil, pero diseñada para cuando estás en movimiento.

Si eres un deportista que se toma en serio sus entrenamientos, un aventurero de fin de semana o un creador de contenido de acción, estas gafas te solucionan problemas reales: grabar sin usar las manos, comunicarte de forma segura y tener información al instante. Al no intentar ser un producto para todo el mundo, Meta y Oakley quizás hayan dado en el clavo. No buscan cambiar el mundo, solo hacerle la vida un poco más fácil a la gente que no para quieta. Y eso, tiene mucho mérito.

