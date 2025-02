Roberta Flack deja legado imborrable en la música soul

Roberta Flack, la icónica cantante ganadora de múltiples premios Grammy, falleció a los 88 años. Reconocida mundialmente por sus interpretaciones de baladas románticas como “Killing Me Softly With His Song”, su legado en la música soul y pop es imborrable. Flack no solo fue una vocalista excepcional, sino también una artista comprometida con la justicia social y los derechos civiles. Nacida en Black Mountain, Carolina del Norte, y criada en Arlington, Virginia, desde una edad temprana demostró su talento musical. A los 15 años, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad Howard, donde se graduó en educación musical. Inicialmente, aspiraba a una carrera en la música clásica, pero encontró en el pop y el soul su verdadera vocación.

Ascenso al Estrellato y Éxitos Inolvidables

Flack alcanzó la fama con su álbum debut, “First Take”, lanzado en 1969. Sin embargo, fue en 1971 cuando su interpretación de “The First Time Ever I Saw Your Face” la catapultó al estrellato tras ser incluida en la película “Play Misty for Me” de Clint Eastwood. Esta canción le valió su primer premio Grammy a la Grabación del Año en 1973. El éxito continuó con “Killing Me Softly With His Song” en 1973, que también alcanzó el puesto n.º1 en la lista Billboard Hot 100 y le otorgó otros dos premios Grammy. A lo largo de su carrera, colaboró con artistas como Donny Hathaway, con quien grabó “Where Is the Love”, una canción que le valió otro Grammy.

Un Legado Musical y Social

Más allá de su talento vocal, Roberta Flack también fue una artista con conciencia social. A lo largo de su carrera, abordó temas de injusticia racial, desigualdad económica y derechos civiles en canciones como “Tryin’ Times” y “Compared to What”. Su compromiso con causas sociales la convirtió en una figura influyente dentro y fuera del escenario. En 2020, Flack recibió un premio Grammy a la trayectoria, consolidando su legado en la historia de la música. Su influencia se extendió a nuevas generaciones de artistas como Lauryn Hill y los Fugees, quienes popularizaron su versión de “Killing Me Softly” en los 90.

Conclusión sobre Roberta Flack

Roberta Flack deja un legado imborrable en la música. Su inconfundible voz, su valentía artística y su compromiso con la justicia social la convierten en una de las artistas más relevantes del siglo XX. A pesar de su partida, su música sigue viva, inspirando a nuevas generaciones y recordándonos el poder de la música para transformar el mundo.

Más información aquí