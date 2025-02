Código Infarto del IMSS, diez años salvando vidas

Desde su implementación en 2015, el programa Código Infarto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha logrado salvar la vida de miles de personas derechohabientes con una atención oportuna y de calidad cuando se les presenta un infarto agudo del miocardio.

Un caso de éxito

El señor Juan Carlos Ramírez, de 68 años de edad, es uno de los pacientes beneficiados de esta estrategia.

El jueves 6 de febrero del año en curso ingresó al servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) 2A “Troncoso” del IMSS, donde lo derivaron oportunamente al Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI para salvarle la vida, pues era candidato al programa Código Infarto por los síntomas que presentaba: escalofrío, dolor en el pecho, adormecimiento de los brazos, mareo y sudoración.

Gracias a Código Infarto, el paciente podrá seguir disfrutando de la jardinería y observar las estrellas y planetas con su telescopio, sus pasatiempos favoritos, así como de la compañía de su esposa y seis hijos.

“No sé si corrí con suerte, muy rápido me atendieron, con lo que me hicieron el dolor fue disminuyendo poco a poco, me hicieron un ecocardiograma. Me acuerdo que me sacaron sangre, me tomaron los signos vitales, me dijeron tras el resultado del estudio de sangre que sí había sido un infarto y se enfocaron de lleno a combatir eso”, compartió.

Juan Carlos, quien radica en la alcaldía Iztapalapa, en CDMX, y trabaja como carpintero, agradeció al personal médico del Seguro Social el trato humano que recibió y aseguró que el programa Código Infarto significa vida.

“Vida en una sola palabra, si no fuera así, ¿cuántos estaríamos muertos? Aquí el trato es excelente, yo creo que tiene que ver mucho con la recuperación, porque aun estando en terapia intensiva ya no me sentía intranquilo, yo dije estoy en las mejores manos”, expresó.

90 minutos después del cuadro de infarto

En el marco del décimo aniversario de la estrategia, el director del Hospital de Cardiología, doctor Guillermo Saturno Chiu, dijo que Código Infarto consiste en generar un enlace de varias unidades médicas a un hospital que cuente con Sala de Hemodinamia, a fin de que esté disponible para el paciente a menos de 90 minutos de haber iniciado el cuadro de infarto.

Detalló que este programa innovador en el país nació en el Hospital de Cardiología, se ha consolidado en sus 10 años de operación y es una estrategia de atención fundamental para salvar vidas.

