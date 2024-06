Durante su Nintendo Direct, la compañía reveló la estrategia para el cierre de 2024, en la última etapa de Nintendo Switch.

Nintendo quiere que el cierre de 2024 para Switch esté lleno de contenido. Por ello, durante el Nintendo Direct de este martes, la empresa japonesa lanzó todas sus novedades para el resto del año, centradas en nuevos títulos y algunos rescatados de otras consolas.

Nintendo habla de: Mario & Luigi, Zelda protagonista y el primer vistazo a Metroid Prime 4

El evento comenzó con la presentación de un nuevo título de la franquicia Mario & Luigi, llamado Conexión fraterna, que se lanzará el próximo 7 de noviembre para la consola híbrida.

The Legend of Zelda también tuvo presencia con una nueva historia donde, por primera vez en la franquicia, Zelda será la protagonista. Link ha desaparecido y ella deberá rescatar el reino de Hyrule.

El apartado estético no estará basado en Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, sino en el remake de Link’s Awakening, lanzado en 2019. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom estará disponible el próximo 26 de septiembre junto a una edición especial de Nintendo Switch Lite.

Metroid tuvo una mención especial al final del Nintendo Direct con novedades del muy esperado Metroid Prime 4, anunciado desde 2017 y cuyo desarrollo se reinició. Metroid Prime 4: Beyond llegará a Nintendo Switch en 2025.

En la línea de rescatar juegos de otras consolas, Nintendo anunció Donkey Kong Country Returns HD, originalmente lanzado en Nintendo Wii y ahora republicado en Switch con un apartado estético completamente renovado. Llegará el 16 de enero de 2025.

Mario Party, uno de los juegos de fiesta que ha funcionado bien en Nintendo Switch, recibirá una nueva entrega llamada Jamboree, con escenarios y más de 110 minijuegos basados en un resort vacacional. Se lanzará el próximo 17 de octubre.

En la consola virtual de Game Boy Advance llegarán The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords y Metroid: Zero Mission, mientras que para Nintendo 64 se incluirán dos juegos para mayores de edad: Turok: Dinosaur Hunter y Perfect Dark, una franquicia que presentó un nuevo juego hace unas semanas en el Xbox Showcase.

Capcom también resaltó su apuesta por la nostalgia con siete juegos de arcade en un solo paquete, incluyendo aquellos de peleas desarrollados en colaboración con Marvel. Además, anunció un par de spin-offs de Ace Attorney, llamados Investigations Collection.

Square Enix presentó Dragon Quest HD-2D-Remake, disponible el 14 de noviembre tanto en Nintendo Switch como en todas las demás plataformas de videojuegos. Las aventuras I y II de la saga estarán disponibles en 2025.

Los coleccionistas de Funko podrán disfrutar de una aventura con personajes favoritos de la cultura pop, desde Marty McFly hasta Scott Pilgrim, en Funko Fusion, que llegará el 13 de junio.

También se anunció la llegada de un nuevo juego llamado Mio: Memories in Orbit, disponible en 2025, y para los amantes de Hello Kitty, un nuevo videojuego al estilo Animal Crossing. Los Looney Tunes: Wacky World Sports estrenarán un juego de deportes basado en los icónicos personajes.

Entre otros juegos presentados por desarrolladores externos destacan Fairy Tail 2, creado por Bandai Namco; FANTASIAN y Neo Dimension, de Square Enix; y Stray, de Annapurna Interactive.