Nina Rubín deja la escuela para enfocarse en la música y actuación

Nina Rubín, la hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, ha sorprendido en redes sociales y en diversos medios luego de revelar que, a sus 17 años, ha decidido dejar sus estudios temporalmente. La hermana de Mía Rubín fue entrevistada recientemente en ‘De Primera Mano’, donde reveló que “desea ser libre”, explicando sus motivos para dejar la escuela.

¿Por qué Nina Rubín dejó la escuela?

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendió al revelar que había tomado la decisión de dejar de estudiar para dedicarle más tiempo a la actuación y a la música. En cuanto a su carrera musical, Nina reveló que, a pesar de que todo el proceso de escribir y hacer su música es personal, consulta la opinión de su padre, Erik Rubín. Sin embargo, destacó que desea mantener este lado de su carrera de forma más privada. “Es mi proceso, es una catarsis de yo decir ‘todas mis emociones aquí se las entrego’, incluso ya hablando más de salir como artista en la música, estoy pensando en hacerlo anónimamente”, reveló Nina.

La decisión de tomar un examen de certificación

En ‘De Primera Mano’, los conductores revelaron que luego de participar en la serie de Chespirito, la joven de 17 años había decidido darse una pausa en los estudios, revelando que hará un examen que certificará haber concluido la preparatoria. “Ahorita voy a hacer un examen que es muy bueno, te dan un certificado para hacer la prepa, pero yo decidí personalmente salirme y no por un tema de soberbia… siento que mi vida no va por ahí”, comentó Nina. La cantante reveló que no quiere que se le tome por soberbia, ya que simplemente desea tener un buen certificado para después iniciar una carrera universitaria. En estos momentos, su prioridad es “ser libre” y tener más tiempo para dedicarse a lo que le gusta.

Planes futuros y la búsqueda de libertad

Nina Rubín dejó claro que planea hacer la universidad en el futuro, pero por ahora desea tener la libertad para explorar sus intereses y pasiones. “Claro que voy a hacer la universidad… por eso voy a tener un buen certificado para salir y hacerlo en algún lugar, pero ahorita, quiero ser libre, quiero hacer mis cosas, quiero prepararme en lo que me encanta y tener el tiempo de hacerlo”, declaró Nina. Su decisión ha generado diversas opiniones en redes sociales, pero Nina parece estar segura de su camino. Al final, su enfoque está en desarrollarse en la actuación y la música, buscando un equilibrio entre su vida personal y profesional. Su determinación y claridad a tan temprana edad demuestran su madurez y compromiso con sus sueños y objetivos.

Conoce aquí más información relevante.

Revisa todo lo que sucede aquí