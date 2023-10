La modelo israelí de OnlyFans Natalia Fadeev se une al ejército

La modelo de OnlyFans, Natalia Fadeev, se une a la Fuerza de Defensa de Israel (IDF), debido al conflicto bélico entre Israel y Gaza. Ahora bien, muchos israelíes han abandonados sus respectivas ocupaciones para alistarse en el ejército y defender su país por los ataque de Hamás

Este enfrentamiento, que se encuentra a punto más alto en los últimos días, ha desatado todo tipos de reacciones sociales por la Guerra. De la misma manera, la influencer y modelo Fadeev, conocida en las redes sociales como Gun Waifu, fue reclutada para defender a su país.

La influencer que también es una asidua en portar outfits de militar, ha dejado de lado su atrevido atuendo con el que causaba sensación; así mismo, la semana pasada estaba en el concierto de Bruno Mars en Israel, ahora está en la guerra luchando por su país.

En consecuencia, el conflicto del fin de semana entre Israel y Palestina por el grupo de Hamás es uno de los terroristas más buscados por Medio Oriente, donde ha dejado más de 2.800 muertos y casi 10.000 heridos ocasionado por la Guerra en ambos países.

Por otra parte, Natalia Fadeev siempre comparte mensajes de apoyo dirigido a su tierra y a su vez lamenta que su país atraviesa esta situación, así pues, Fadeev la modelo e influencer reconocida que cuenta con casi 800 mil seguidores en sus redes sociales.

En una de sus más recientes publicaciones, Fadeev mostró que está portando el uniforme del Ejército de su país.

I’ll cry about it later, tonight we gonna fight! ⚔️🇮🇱 #israel #HamasISIS #gaza #IDF pic.twitter.com/zc4671zanv

— Gun Waifu (@nataliafadeev) October 12, 2023