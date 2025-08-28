Mundial 2026 tendrá riesgos de corrupción y apuestas ilegales

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertó sobre los riesgos que acompañarán al Mundial 2026, organizado por Canadá, Estados Unidos y México. Según la ONU, este torneo podría aumentar las apuestas ilegales y la corrupción en el deporte, vinculadas al crimen organizado.

Riesgos de corrupción y apuestas ilegales durante el Mundial

Ronan O’Laoire, titular del Programa para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y el Delito de la UNODC, señaló que junto al “crecimiento económico y la fiesta” también surgirán graves riesgos. Entre ellos destacan la manipulación de competencias y las apuestas ilegales, muchas veces relacionadas con organizaciones delictivas. Además, la UNODC advierte que los mercados de apuestas ilegales podrían superar en tamaño y alcance a los legales. Esto representa un desafío importante para las autoridades de los tres países sede. También se espera un aumento significativo de las apuestas legales, tomando como referencia los 35.000 millones de dólares que se movieron durante el Mundial de Catar 2022. Para enfrentar estos riesgos, la UNODC capacita a las autoridades de Canadá, Estados Unidos y México en herramientas de prevención y control de delitos deportivos. Así, buscan proteger la integridad de la competencia y garantizar que los aficionados disfruten del torneo sin fraudes ni manipulaciones.

La inversión y el impacto económico del Mundial 2026

El Mundial 2026 promete ser el torneo más costoso y rentable de la historia. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) proyecta que México recibirá más de 3.000 millones de dólares al albergar 13 partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Por su parte, Estados Unidos espera un impacto económico superior a 17.000 millones de dólares. Canadá destinará más de 600 millones de dólares canadienses para organizar los partidos en Toronto y Vancouver. México invertirá al menos 200 millones de dólares en modernizar estadios y mejorar la infraestructura para jugadores y público. El torneo contará con 48 selecciones y se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Esta será la primera vez que un Mundial se celebra de manera conjunta en tres países.