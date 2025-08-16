Mujeres con Bienestar 2024: inscríbete ya y asegura tu apoyo

La Secretaría del Bienestar del Estado de México informó que más de 190 mil mexiquenses ya fueron aceptadas en el pre-registro del programa integral Mujeres con Bienestar 2024, una iniciativa diseñada para brindar apoyo económico y social a mujeres de entre 18 y 64 años que residen en alguno de los 125 municipios del Edomex. De acuerdo con la dependencia, aún quedan disponibles 210 mil lugares para llegar a la meta de 400 mil beneficiarias en la primera etapa. La entrega de tarjetas comenzará el 8 de diciembre, fecha en la que las primeras inscritas podrán recibir el apoyo.

¿Qué es el programa Mujeres con Bienestar?

El programa Mujeres con Bienestar es una estrategia social que busca mejorar la calidad de vida de las mujeres en el Estado de México. Está dirigido exclusivamente a mexiquenses, por lo que cualquier solicitud realizada desde otro estado será rechazada.

Entre los beneficios más importantes destacan:

Apoyo bimestral de 2,500 pesos

Seguro de vida y asistencia funeraria

Tarifa preferencial en transporte público (Mexibús)

Asistencia médica, dental, psicológica y oftalmológica vía telefónica o presencial

Asistencia veterinaria para mascotas

Descuentos para el Bienestar

Capacitación digital y certificación

Asistencia nutricional, legal y financiera

Con este esquema, las beneficiarias no solo reciben un ingreso económico, sino también servicios de salud, educación y acompañamiento.

Causas por las que pueden rechazar tu solicitud

La Secretaría del Bienestar detalló que se han registrado más de 4.5 millones de intentos de inscripción en la plataforma, pero no todas las solicitudes son válidas.

Tu registro puede ser rechazado si:

No resides en el Estado de México.

Tienes entre 18 y 64 años pero no cumples con el perfil socioeconómico que prioriza el programa.

Usas información incorrecta al llenar el cuestionario.

Es importante recordar que el programa está diseñado para apoyar a mujeres que realmente necesitan el beneficio económico y social.

Cómo registrarse en Mujeres con Bienestar 2024

El proceso de inscripción es sencillo y totalmente en línea. Solo necesitas tu CURP y acceso a internet.

Paso a paso para inscribirte

Ingresa al sitio oficial: mujeresconbienestar.gob.mx Selecciona la opción Iniciar nueva solicitud. Acepta los términos y condiciones. Ingresa tu CURP. Registra un correo electrónico de uso frecuente. Escribe tu número de celular y valida el código que recibirás por SMS. Llena los cuestionarios socioeconómicos con tus datos reales.

Al finalizar, la plataforma te mostrará de inmediato si tu solicitud fue aceptada o rechazada. El pre-registro estará disponible hasta el 26 de noviembre, por lo que se recomienda realizar el trámite con anticipación para evitar saturación en el sistema.

Relación con otros programas sociales

El programa Mujeres con Bienestar 2024 forma parte de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno de México y se vincula con otros esquemas de apoyo como las Tandas para el Bienestar, que puedes consultar en www.economia.com.mx tandas para el bienestar 2024, un sitio oficial donde se concentra información actualizada sobre este tipo de apoyos económicos.

Mujeres con Bienestar 2024

El programa Mujeres con Bienestar en el Edomex representa una oportunidad única para miles de mujeres que buscan apoyo económico, seguridad y acceso a servicios integrales. Si cumples con los requisitos, realiza tu registro cuanto antes y recuerda verificar siempre la información en los sitios oficiales para evitar fraudes o intermediarios. Con más de 400 mil apoyos disponibles en su primera etapa, este programa se perfila como una de las iniciativas sociales más relevantes del Estado de México en 2024.