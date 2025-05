MrBeast responde a la polémica por su video en Calakmul

El famoso youtuber MrBeast, respondió a la polémica por su video grabado en zonas arqueológicas de México como Calakmul, Chichén Itzá y Balankanché. La controversia surgió tras rumores de una supuesta demanda de la Secretaría de Cultura e incluso del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) por presunta “falsificación de información”.

I’ve seen a lot of stories about our recent video in Mexico and wanted to clear some false things being said. Me and my team have great respect for the Mexican and Mayan culture and people. We did this video to get people all over the world excited to learn more about their… pic.twitter.com/CCRo4Hu1X5

— MrBeast (@MrBeast) May 18, 2025