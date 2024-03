Pelea del Siglo Mike ‘Iron’ Tyson vs Jake Paul del 20 de julio

El próximo 20 de julio de este año se realizará la pelea del siglo en el Estadio AT&T, Houston Texas, con el boxeador legendario Mike ‘Iron’ Tyson que enfrentará a Jake Paul en un combate de exhibición que será transmitido por Netflix.

Pues esta misma plataforma que ha ofrecido recientemente algunos partidos con el duelo de los tenistas entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, de esta forma, la pelea de exhibición apunta más a un evento histórico para todos los amantes del boxeo debido al regreso de Tyson.

Así mismo, ‘Iron’ Tyson ocupa lo alto en la lista de todos los tiempos como uno de los mejores boxeadores. Además a sus 60 años de edad, él sigue de manera imparable con su estado físico donde sigue demostrando cátedra a sus rivales.

Hay que mencionar que Mike ‘Iron’ Tyson terminó su carrera con un récord de 50-6, con 44 nocauts y siendo uno de los mejores boxeadores. Su última exhibición fue en 2020, cuando subió al ring para enfrentarse a Roy Jones Jr, donde terminó con un empate luego de ocho asaltos.

Luego el influencer y luchador Jake Paul, que sigue demostrando su profesionalismo en la carrera del boxeo donde ha enfrentado a boxeadores y luchadores retirados. A todo esto, Paul, tiene un récord de 9-1 con 6 nocauts y en múltiples ocasiones ha comentado ser profesional del boxeo.

Además su objetivo es convertirse campeón mundial y para ello desea demostrar su valentía ante Tyson y después sigue con el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

It’s JAKE PAUL vs. MIKE TYSON — yes, really! — in a LIVE BOXING event at AT&T Stadium you won’t want to miss. Airing live on Netflix Saturday, July 20 #PaulTyson pic.twitter.com/ULXVeCYeH6

— Netflix (@netflix) March 7, 2024