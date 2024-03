Carlos Sainz fuera de la escudería Ferrari 

El piloto español Carlos Sainz está fuera de la Fórmula 1 (F1), luego de ser diagnosticado con apendicitis y no podrá participar en Arabia Saudita. Así que, este día será operado y regresará a España, para tomar un breve descanso y estará de vuelta dentro de unos días.

Ahora bien, la escudería Ferrari, asignó para esté fin de semana al piloto inglés Oliver Bearman que ocupara el asiento de Sainz; recordemos que el pasado fin de semana Sainz obtuvo el tercer lugar del Gran premio de Bahréin para sumar puntos importantes en el campeonato de constructores.

De este modo, en las redes sociales de Ferrari posteó que Carlos Sainz salió de cirugía y se encuentra descansando en el hospital.

Update on @Carlossainz55:

Carlos is out of surgery. Everything went well and he is now resting at the hospital. We're sending him our full support for a quick recovery 🙏 pic.twitter.com/m3ZoXXzBPQ

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 8, 2024