Últimamente, les hemos estado trayendo noticias sobre estrenos de películas, series, recomendaciones de animes y en general distintos tipos de eventos que se han realizado o se realizarán. Hemos dejado un poco atrás los videojuegos, y para no hacerle el feo a este formato de entretenimiento, hoy traemos un uno. Para los amantes de los superhéroes y la Segunda Guerra Mundial, se avecina Marvel 1943: Rise of Hydra.

Videojuego

Marvel 1943: Rise of Hydra es un juego que está siendo desarrollado y publicado por Skydance New Media de Skydance Media. Basado en varios personajes de Marvel Comics, como: Capitán América y Black Panther. Este juego está inspirado en el cómic Capitán América/Pantera Negra: Banderas de nuestros padres.

Para los amantes de la historia y de los videojuegos de la Segunda Guerra Mundial, es una oportunidad de vivirla como nunca antes. Con un grupo conformado por algunos superhéroes, enfrentando el misterioso entramado que le sirvió a Hydra para adquirir poder en el mundo.

Es un juego de acción y aventura en el que los jugadores manejarán a 4 personajes. Entre ellos están; Steve Rogers, el Capitán América y Azzuri, el Black Panther de esa época. Además, también podremos controlar a Gabriel Jones, miembro de Howling Commandos y Nanali, líder de la Wakandan Spy Network. ​

Historia y avances

Todo ocurre en un París ocupado durante la Segunda Guerra Mundial. En la cual veremos como Steve Rogers forma una interesante alianza con el rey de Wakanda, Azzuri. Esto mientras intenta evitar el surgimiento de la organización Hydra.

Algo bastante positivo es que el juego está siendo desarrollado en Unreal Engine 5, además de utilizar tecnología MetaHuman. Esto permite rostros fotorrealistas, también unos entornos bastante detallados. Esta entrega promete mucho, esperemos cumpla con las expectativas.

Tristemente, en esta ocasión no es un videojuego que podremos disfrutar pronto. Pues el estreno de Marvel 1943: Rise of Hydra está previsto para el 2025 y eso sí, no hay ningún tipo de retraso.

Aunque, esto puede tener su lado bueno, pues promete una jugabilidad fiel e inspirada en los cómics, las películas y series de Marvel. Estará disponible solo para la nueva generación, Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC.

