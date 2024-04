Liverpool homenajear a las víctimas de Hillsborough

Como ocurre en cada año el Liverpool cumple su 35 años por la tragedia de Hillsborough, de la avalancha en el estadio Sheffield. Donde dejó 97 fallecidos y 776 heridos en un partido que disputaba el Nottingham Forest y el Liverpool en la FA Cup de 1989.

Donde ese año ya no era el mismo para los aficionados y de todo el mundo y cambió las medidas de seguridad en los campos. De esta manera, los Reds han recordado el hecho que sufrió su afición y además, lanzaron 97 globos desde el Estadio Anfield, ya que representaba a las víctimas de esta tragedia.

We will always remember the 97. pic.twitter.com/6Ik0MF4rmq — Liverpool FC (@LFC) April 15, 2024

Tributes are being paid across Liverpool Football Club and the city today to mark the 35th anniversary of the Hillsborough tragedy. — Liverpool FC (@LFC) April 15, 2024

35 aniversario de la tragedia de Hillsborough

El 15 de abril de 1989, en Sheffield, el Liverpool y Nottingham Forest se enfrentaron en la semifinal de la FA Cup. Hillsborough se encontraba lleno y muchos aficionados de los Reds intentaban entrar en uno de los fondos del estadio.

Después de eso la policía británica apenas podía contener a los aficionados del Liverpool, así mismo los agentes policiales optaron por abrir una puerta del fondo. Debido al exceso del aforo lo que provocó una avalancha en la que fallecieron 97 personas (94 en ese mismo día), mientras 776 resultaron lesionados.

Mientras el partido ya había comenzado, y se tuvo que suspender, a los 15.06, porque en las gradas se vivieron momentos intensos, pues varios aficionados invadieron el terreno de juego, otros huían del lugar, minutos más tarde llegó el personal de emergencia para atender a los heridos.

Por otro lado, el Gobierno de Margaret Thatcher, responsabilizó a los aficionados de los Reds por el desastre en la semifinal de la FA Cup. Algunos medios de comunicación locales e internacionales, sus ejemplares invadieron a todo el mundo y comenzaba un veto por la ciudad.

#OtD 15 Apr 1989 the Hillsborough disaster took place during an FA Cup semi-final between Liverpool and Nottingham Forest resulting in 96 dead and over 700 injured. Though caused by police negligence, police and the press blamed Liverpool fans https://t.co/GZzZN1P7ut pic.twitter.com/rGiwpteotL — Working Class History (@wrkclasshistory) April 15, 2024

Además, Thatcher, intensificó su lucha contra el hooliganismo y prohibió las localidades a pie de los estadios de los equipos de la Premier League. Pero en 2012, la comisión de investigación independiente dictó que la policía fue la gran responsable de Hillsborough de 1989.

Finalmente, el exprimer ministro David Cameron pidió disculpas a las familias afectadas en la Cámara de los Comunes.