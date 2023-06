Lilly Téllez, inconforme con la Alianza Va por México en las elecciones del 2024  

La senadora de Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez anuncio en su cuenta de Twitter que se retira de la contienda por la candidatura presidenciales 2024, debido a la congruencia y sentido ético no me inscribiré en la contienda convocada por la Alianza Va por México.

Asimismo, con este anuncio de su salida del proceso, pues considera que no brinda certidumbre, no ofrece transparencia en los recursos, además no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes de Va por México.

Además, Lilly Téllez le deseo suerte a los aspirantes de la Alianza Va por México donde participarán por las elecciones presidenciales del 2024, como es el caso de la senadora Xóchilt Gálvez, Enrique de la Madrid, del diputado Santiago Creel entre otros aspirantes.

He tomado la decisión. pic.twitter.com/Yk5FMIZGYZ — Lilly Téllez (@LillyTellez) June 28, 2023

Lilly Téllez anunció que no participara en la contienda del 2024

Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opino sobre el mensaje de la senadora Lilly Téllez se retiró de la contienda; pues bien, el presidente López Obrador, comento que el proceso está amañado, y quieren estar en la silla presidencia ya sea como plurinominal y cobrar por sus servicios.

Ahora bien, Lilly Téllez es la segunda aspirante en anunciar su salida del proceso luego de que la alianza diera a conocer los participantes, recordemos que el primero fue el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien indico que contaba con algunos proyectos del estado y declinaba la candidatura para las elecciones 2024.

Pues este método para conocer a los candidatos para las elecciones presidenciales 2024, cuenta con un proceso de 50 preguntas por el comité organizador, mientras el proceso no es transparente de donde saldrían los recursos y no garantizar las condiciones de equidad entre los aspirantes.

Finalmente, la oposición dará a conocer los resultados el día 3 de septiembre, además se conocerá quien será el candidato ideal para competir por las elecciones presidenciales del 2024.