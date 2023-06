Fallece Talina Fernández tras ser hospitalizada de emergencia

La reconocida “Dama del buen hablar” falleció a los 78 años en un centro médico de la Ciudad de México.

En la tarde del 28 de junio, se informó sobre el triste fallecimiento de la querida Talina Fernández, reconocida conductora de radio y televisión, quien durante sus últimos meses libró una valiente batalla contra la leucemia.

Talina Fernández pasó sus últimos momentos en un hospital ubicado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, luego de ser trasladada de urgencia debido a complicaciones de salud que venía experimentando en los últimos días. Desde su ingreso, se informó que su estado era grave y se encontraba en la unidad de cuidados intensivos.

La familia de la reconocida “Dama del buen decir” decidió mantener en privado los detalles sobre su estado de salud. Sin embargo, se rumoreaba que antes de fallecer, Talina esperó la llegada de su nieta, María Levy, para poder despedirse y encontrar paz en sus últimos momentos.

En días pasados la conductora comento lo siguiente al periódico El Universal:

“Estoy enfermita y no puedo hacer nada”, comentó. En un encuentro con los medios de comunicación posteriormente, mencionó que estaba bajo supervisión médica y siendo evaluada por varios médicos, pero hasta ese momento, no se le había dado un diagnóstico definitivo.

“He estado lidiando con problemas de salud. Estoy consultando con varios médicos y ninguno ha logrado dar con la respuesta. Me siento muy débil, no tengo ganas de salir ni de hacer nada… me siento como sin energías”, expresó.

Acerca de Talina Fernández

Talina Fernández fue una reconocida conductora de radio y televisión en México. Nació el 17 de marzo de 1949 en Ciudad de México. A lo largo de su carrera, destacó por su carisma, talento y su estilo único de comunicación.

Fernández inició su carrera en la década de 1970 y se convirtió en una figura icónica en el mundo de la televisión y la radio en México. Fue conocida como “La Dama del buen decir” debido a su habilidad para expresarse de manera elegante y elocuente.

Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su participación como conductora del programa de entrevistas “Mujeres con Historia”, en el que tuvo la oportunidad de conversar con importantes personalidades del ámbito artístico, político y cultural. Su estilo cercano y respetuoso le permitió realizar entrevistas memorables y reveladoras.

Además de su trabajo en la televisión, Talina Fernández incursionó en el ámbito teatral, participando en diversas obras de teatro. También incursionó en la música, lanzando algunos álbumes.

Su personalidad carismática y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en una figura querida y respetada en la industria del entretenimiento en México. A lo largo de su carrera, dejó un legado como una destacada conductora y comunicadora.

Descanse en paz.