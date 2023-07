Liga MX Femenil presente en el Mundial Femenil 2023

Se acerca la Copa del Mundo Femenina 2023, la cual se disputará en los países de Nueva Zelanda y Australia, donde las selecciones participantes buscarán levantar la Copa Mundial Femenil, pues será el 20 de julio cuando se inaugure el Mundial Femenil.

Aunque, la Selección Mexicana Femenil no pudo clasificar al Mundial de este año debido a los malos resultados desfavorables, ahora bien las jugadoras que militan en la Liga MX Femenil tendrá minutos en la justa mundialista.

🇵🇦 Emerging talents key as debutants Panama look to upset Brazil, Jamaica and France in Group F. 👀#FIFAWWC | @fepafut

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 16, 2023