León se vuelve el líder invicto en Clausura 2025

El rugido del León resonó con fuerza en el Estadio Hidalgo. El equipo de James Rodríguez demostró su poderío al vencer 1-2 al Pachuca en un partido pendiente de la Jornada 1 de la Clausura 2025. Con esta victoria, el León se alzó al liderato del torneo con una marca perfecta de cinco victorias en cinco partidos, sumando 15 puntos y dejando a su más cercano perseguidor, el América, a dos unidades de distancia.

Un primer tiempo de emociones encontradas

El partido comenzó con un ritmo frenético y el León no tardó en mostrar su garra. Apenas al minuto 5, un error de Pedro Pedraza a balón parado permitió a Iván Moreno desplegar su velocidad por el centro del campo y asistir a Jhonder Cádiz, quien no perdonó y abrió el marcador para la visita. A pesar del gol en contra, el Pachuca no se amilanó y dominó la posesión del balón, generando numerosas oportunidades de gol. Sin embargo, la defensa del León, con una dosis de fortuna, logró evitar el empate hasta el tiempo de descuento de la primera mitad. Cuando parecía que el primer tiempo terminaría con la ventaja mínima para el León, el equipo local encontró el ansiado empate.

Oussama Idrissi realizó una gran jugada individual por la banda izquierda, llegando hasta el área y conectando con John Kennedy, quien con un potente disparo de derecha mandó el balón al fondo de la red. Pero la alegría del empate duró poco para el Pachuca. Instantes antes del descanso, Elías Montiel cometió una falta sobre James Rodríguez y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa, dejando a su equipo con un hombre menos para la segunda mitad.

El León aprovecha su superioridad numérica

La expulsión de Montiel se hizo sentir en el segundo tiempo. El León, con un hombre más en el campo, tomó el control del partido y aprovechó su superioridad numérica para generar más oportunidades de gol. El gol de la victoria para el León llegó gracias a una gran jugada de Iván Moreno por la banda derecha, quien envió un centro preciso para que Stiven Mendoza, con un certero remate, pusiera el 1-2 definitivo en el marcador.

Conclusión

Con esta victoria, el León demuestra que es un serio candidato al título del Clausura 2025. El equipo ha mostrado un gran nivel de juego, tanto en ataque como en defensa, y ha sabido aprovechar sus oportunidades para sumar puntos importantes. El Pachuca, por su parte, a pesar de la derrota, sigue siendo un equipo competitivo que puede dar pelea en el torneo. La expulsión de Montiel sin duda afectó su desempeño en el partido, pero el equipo tiene calidad para recuperarse y volver a la senda de la victoria. El Clausura 2025 promete ser un torneo emocionante y el León, con su paso perfecto, se perfila como uno de los grandes protagonistas.

Más información aquí