Las Vegas “La Ciudad del Pecado” en el Gran Premio de la Fórmula 1

A unos días del Gran Premio de Las Vegas se va a realizar el próximo domingo y hay una gran expectativa de ser la mejor temporada, así pues la Fórmula 1 (F1), se enfrentará a uno de los mayores retos debido a los atractivos que ofrecen Las Vegas.

Pues bien, no todo es carrera, mejores pilotos y escuderías, más bien esta lugar se le conocer la “Ciudad del Pecado”, ya que puesto a las fiestas, alcohol, casamientos exprés, apuestas o incluso el sexo esta a la vuelta de la esquina.

Así que no se pierda lo mejor de la última temporada de la F1 que se correrá el próximo domingo 19 de noviembre.

♠️ LAS VEGAS SCHEDULE ♣️

All the timings you need for our Vegas weekend! 🤩#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/j7hZkO5KJX

— Formula 1 (@F1) November 14, 2023