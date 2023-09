KeMonito demanda al CMLL por despojo de su personaje

El luchador mexicano Jesús Juárez Rosales, mejor conocido como ‘KeMonito’ hizo una denuncia contra el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Salvador Lutteroth Lomelí, debido a que quieren despojar del personaje que porta desde el 2002.

Pues bien, el lunes 25 de septiembre, se realizó una conferencia de prensa donde KeMonito acompañados de sus abogados y otras personas; donde platico que interpuso una denuncia a la empresa, ya que violaron sus derechos como trabajador de la CMLL.

Además, declaró que solo busca por vía legal y correspondiente que respete el nombre del personaje y su trayectoria de la Lucha Libre que fueron 21 años, de esta manera, si no se llegó a una posible solución “Si será necesario en cerrarse la Arena México” para presionar a Lomelí.

KeMonito puso una demanda al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), debido al despojo de su personaje y los malos tratos laborales. pic.twitter.com/ppSE2EXwmD — Alberto Correo 🦉 (@betreo_92) September 26, 2023

KeMonito interpone una demanda al CMLL

A todo esto, KeMonito es originario de Guadalajara, Jalisco con amplia trayectoria en la Lucha Libre Mexicana y actualmente es manager; ahora bien, ha tenido que lidiar con la empresa y algunos luchadores que intentaron amenazar para firmar algunos documentos.

“No me siento decepcionado, simplemente no se me respondió como debería ser ante la falta de profesionalismo del CMLL y de Salvador Lomelí”, también fue afectado con “Daños psicológicos por que han afectado en mi familia y su vida diaria”.

Pues el nombre de KeMonito fue idea del Dr. Alfonso Molares, mientras que Jesús Juárez Rosales, se dedicó a la creación del dibujo, ropa, diseño y máscaras. A pesar de eso, la marca del luchador es una de las más explotadas y querida por la afición de la lucha libre.

Sin embargo, ha realizado colaboraciones en diferentes plataformas de streaming, también realizó colaboraciones con empresa panificadora entre otras. Por otra parte, el CMLL lanzó un comunicado donde explica la situación laboral del luchador mexicano en no renovar el contrato, debido a que fue tomada por el mismo.

Luego de 20 años en la que trabajo con la empresa, y “se cumplió rigurosamente con todos los compromisos contractuales”. Finalmente, Kemonito espera que se pueda resolver de manera legal y rápida, esta situación, debido a que no cuenta con trabajo y se encuentra lesionado.