Juriquilla, Querétaro: Detienen a jóvenes jugando a ser sicarios

Los residentes llamaron al servicio de emergencias para informar sobre la presencia de individuos dentro de un vehículo que estaban intimidando a otras personas con pistolas de gotcha en Juriquilla, Querétaro.

La policía municipal de Juriquilla, Querétaro, arrestó a siete adolescentes que se encontraban paseando por las calles de la zona residencial, aparentando ser miembros de un grupo criminal. Los responsables de su detención fueron los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

7 adolescentes fueron remitidos al Juzgado Cívico por policías de la #SSPMQ, en atención a oportuno reporte a la Línea de Emergencias 9-1-1, donde referían a un grupo de personas causando alarma con armas de gotcha en inmediaciones de Juriquilla. (1/2) pic.twitter.com/2ETDoxJIzf — @SSPMQueretaro (@SSPMQueretaro) June 29, 2023

Los jóvenes iban a bordo de una camioneta negra con vidrios polarizados apuntando a transeúntes con “armas largas”, ocasionando alerta entre las personas que se cruzaban en su camino, en Juriquilla.

En un video que circuló en redes sociales se observa a los jóvenes asomándose por las ventanas y quemacocos del automóvil con sus armas, que resultaron ser de gotcha, disparándole a una jovencita vestida con uniforme escolar que caminaba por la banqueta; las balas eran bolitas de hidrogel. Debido a que se paseaban como sicarios en la zona, ciudadanos realizaron la denuncia correspondiente a las autoridades a través del número 911.

Jóvenes dispararon con armas de gotcha a un peatón en Juriquilla Las autoridades lograron detener a las 7 personas que iban a bordo del vehículo. pic.twitter.com/7aNG1qdeLH — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) June 29, 2023

De gravedad

Una diputada de los partidos Morena y PVEM advirtió sobre la gravedad del uso de réplicas de armas en la comisión de delitos, debido a su prevalencia, frecuencia y el daño moral y económico que causan a las víctimas.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hasta el año 2022, al menos tres de cada cuatro robos en el país se llevaron a cabo utilizando un arma de fuego, aunque no se cuenta con datos precisos sobre cuántas de estas eran réplicas.

La diputada del PVEM señaló que el robo o la comisión de delitos con el uso de réplicas de armas es una realidad que no se ha dimensionado adecuadamente y que no ha sido suficientemente reconocida, lo que representa un desafío tanto para las autoridades como para la sociedad en general. La diputada hizo referencia a una reforma propuesta al artículo 160 del Código Penal Federal, la cual hasta el momento no ha avanzado en su proceso legislativo.