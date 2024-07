Jujutsu Mc Salsa- Pronto en muchas sucursales

La cadena de comida rápida, McDonald´s acaba de sacar un anuncio de una colaboración un tanto extraño pero que ya ha llamado la atención en estas pocas horas, pues ahora se tendrá una unión en tener próximamente una de sus salsas con temática del famoso anime, Jujutsu Kaisen.

No es de extrañar, puesto que al menos, tengo en mi memoria más colaboraciones y temáticas que han sido lanzadas por parte de McDonald´s que de su competencia. Hoy a las 10 am, su perfil en X (Twitter) publicó un post que decía: “algo Especial está por venir” puesto que destaco; Specialz escrita de la misma que se escribe el titulo del famoso opening de la segunda temporada interpretado por el grupo King Gnu.

something SPECIALZ coming

— McDonald's (@McDonalds) July 1, 2024