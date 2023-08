A disfrutar de la Fan Fest de One Piece en la CDMX

Se acerca el estreno de One Piece, a partir del 31 de agosto donde podrás disfrutar del Fan Fest de One Piece en la Ciudad de México; pues bien, se trata de una experiencia única para todos los fans del anime de Eiichirō Oda.

Ahora bien, esta gran experiencia en la CDMX llega justo para el lanzamiento del live action de One Piece; donde se estrenará en la plataforma de Netflix el mismo día, de este modo, el evento contará con algunas sorpresas para los fans del sombrero de paja.

Para poder asistir a la Fan Fest en CDMX es necesario contar con su registro para vivir esta experiencia única. Pero desafortunadamente se agotaron los boletos del registro en menos de 24 horas, en la página de Netflix.

Whoa, hold onto your hats (straw ones, of course) because the wait is almost over! One more week until ONE PIECE hits Netflix 🏴‍☠️🌊 pic.twitter.com/YYbHGoqJUC

— ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 24, 2023