Nominados al mejor Jugador del Año de la UEFA: Messi, Haaland y De Bruyne

Se dio a conocer los nominados al premio de Jugador del Año de la UEFA en la pasada temporada 2022-2023, de este modo lo más votados de una preselección de jugadores en la que aparecen los mejores jugadores de talla mundial.

Pues bien, los tres jugadores que encabezan la lista son: el argentino Lionel Messi, el belga Kevin de Bruyne y el noruego Erling Haaland. Así que, la decisión final sobre el galardón, tiene en cuenta el rendimiento de los jugadores con sus club y selección nacional.

Como caso típico, la Ceremonia del sorteo de la Fase de Grupos de la Liga de Campeones 2023-2024 tendrá lugar el 31 de agosto en el Foro Grimaldi, Mónaco.

🥇 NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2022/23 ✨

🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇳🇴 Erling Haaland

🇦🇷 Lionel Messi

All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August.

— UEFA (@UEFA) August 17, 2023