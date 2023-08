Muere el actor David Ostrosky

El actor mexicano David Ostrosky murió hoy a los 66 años de edad, tras padecer serios problemas de salud, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

David Ostrosky es recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, en tanto que su último trabajo fue Vencer la ausencia.

Además de destacar en las telenovelas mexicanas, el actor también tuvo importantes participaciones en n teatro y cine.

Inicio del final

Hace hace un par de meses, David Ostrosky había causado preocupación entre sus fanáticos, pues se reveló en el medio de información TvNotas que el actor luchaba contra un tumor en un brazo, que lo alejaría de los escenarios.

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: el dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”, dijo en aquella ocasión.

Durante su carrera actoral, Ostrosky participó en más de 40 producciones televisivas, entre ellas Soy tu dueña’, Alborada’ y El vuelo.

De igual forma, fue reconocido por su papel del Dr. Salomón Cohen en la serie La Casa de las Flores, que se transmitió de 2018 a 2020.

Incluso, participó en telenovelas infantiles como Amy, la niña de la mochila azul, ¡Vivan los niños!, Carita de Ángel, El diario de Daniela y Agujetas de color de rosa.