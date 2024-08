Jueces se suman al paro de labores en el Poder Judicial

Jueces se sumaron a la media noche de este miércoles a una huelga de trabajadores del Poder Judicial de México, en protesta por una polémica reforma constitucional con la que el oficialismo de izquierda busca que estos sean elegidos por voto popular.

Jueces y magistrados agrupados en una asociación exigieron en un comunicado que los legisladores oficialistas que detengan la discusión de la reforma “dadas sus tantas imperfecciones”.

“La iniciativa mencionada es contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal”, señaló la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Sólo atenderán asuntos urgentes

La agrupación añadió que durante el paro de labores no se realizarán ni ordenarán “audiencias, ni actos procesales con partes, terceros ni autoridades”. Sin embargo, explicó que diversos asuntos urgentes, como por ejemplo decisiones sobre violencia intrafamiliar, sí serán atendidos.

El paro no incluye a los miembros de la Suprema Corte de Justicia ni del Tribunal Electoral de la Federación.

El lunes, cientos de trabajadores del poder judicial cerraron sus oficinas en varios estados del país al denunciar que los cambios propuestos al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador atentan contra sus derechos laborales.

Según los empleados, el texto que discutirá el Legislativo elimina la llamada carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder a un cargo de juez federal.

También, advierten sobre la eliminación de prestaciones laborales.

López Obrador alega que la reforma apunta a sanear el sector, que según él está carcomido por la corrupción y los privilegios, además de servir a intereses privados.

El martes, el mandatario minimizó el paro de labores al señalar que “a la mayoría de los mexicanos no les va a importar”.

“Hasta nos va a ayudar a que, si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado”, dijo en su habitual rueda de prensa.

La reforma podría tener el camino despejado si la autoridad electoral confirma que el oficialismo tendrá la supermayoría necesaria para modificar la Constitución a partir del próximo 1 de septiembre, cuando comienza una nueva legislatura.

