Jordan logo aparece en los Air Jordan III y se vuelve icónico

En el universo del deporte y la moda urbana, pocos símbolos tienen tanta fuerza como el jordan logo, también conocido como Jumpman. La silueta de Michael Jordan saltando, con el balón en una mano y las piernas extendidas, no solo representa una marca deportiva: se convirtió en un ícono cultural que simboliza excelencia, ambición y estilo.

El origen: una fotografía que no nació en una cancha con jordan logo

El punto de partida del logo jordan Jumpman no ocurrió durante un partido de la NBA. En 1984, el fotógrafo Jacobus Rentmeester realizó una sesión para la revista Life. En ella, Jordan imitó un movimiento inspirado en el ballet llamado grand jeté, mientras vestía el uniforme de la selección de Estados Unidos previa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Peter Moore, ejecutivo de Nike, vio la imagen y decidió negociar su uso. Primero pagó 150 dólares por una licencia temporal. Meses después, amplió el acuerdo a cambio de 15,000 dólares, lo que permitió que Nike utilizara la fotografía por un tiempo limitado.

Nike redefine la silueta de Michael Jordan

Cuando el contrato llegó a su fin, Nike buscó crear una versión propia. La marca organizó una nueva sesión con Jordan, esta vez con el uniforme de los Chicago Bulls. Allí surgió la imagen que hoy conocemos: brazos y piernas totalmente extendidos, una postura más estilizada, mejor iluminación y un fondo diferente.

Esa silueta pasó a ser la base definitiva del jordan logo.

Debut en los Air Jordan III

La primera aparición del Jumpman ocurrió en 1988, durante el lanzamiento de los Air Jordan III. Este modelo, diseñado por Tinker Hatfield, marcó un antes y un después. Desde ese momento, la imagen dejó de ser solo una referencia visual: se transformó en la identidad de la línea Jordan dentro de Nike.

La pelea legal que llegó hasta las cortes de Estados Unidos

En 2015, Rentmeester demandó a Nike por infracción de derechos de autor. Afirmó que la silueta del jordan logo tenía demasiadas similitudes con su fotografía original. Sin embargo, los tribunales no le dieron la razón. La Corte de Apelaciones determinó que la imagen de Nike se había inspirado en la suya, pero incluía diferencias claras en pose y composición. Por lo tanto, no constituía una copia.

Un símbolo que trascendió al deporte por el jordan logo

Hoy, el Jumpman no solo aparece en camisetas y tenis. También está presente en colaboraciones con artistas, colecciones de lujo y estilos urbanos que dominan calles y pasarelas. Usar el jordan logo significa más que apoyar a una marca: expresa una idea. Representa la búsqueda de la excelencia, el deseo de superar límites y la memoria de uno de los atletas más influyentes de todos los tiempos.