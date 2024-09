IRONMIND el desafío de la mente

NECESIDAD DE CAMBIO

Todo mundo buscamos tener una mejor vida, ¿pero qué significa tener una mejor vida?,

ser más exitosos o más felices o más realizados? IRONMIND el desafío de la mente. Estas tres palabras son extremadamente ambiguas, y tienen tantos significados como número de personas a las que se les pregunte.

De no entender y encontrar nuestro verdadero sentido de la vida, estaremos

corriendo el riesgo, de navegar si una brújula que nos asegure que al final de la vida,

hayamos sido, los más exitosos, felices y realizados, que hayamos podido ser. En los

siguientes capítulos intentaremos descubrir el verdadero significado de estas palabras, y

sobre todo, el verdadero sentido de la vida.

¿Te has preguntado?:

¿Qué harías si tuvieras suficiente dinero y tiempo? ¿Serias más feliz o exitoso?

¿Qué es todo los que quisieras hacer para ser realmente más feliz o exitoso?

¿Que nos tendría que suceder para que seamos mucho más felices o exitosos? ¿Acaso

sería, tener suerte y ganarse la lotería y llegar a ser millonario, tener suerte y casarse con

una persona rica, tener suerte y encontrar a la pareja perfecta, tener suerte y recibir una

herencia de un pariente, tener suerte y conseguir un trabajo fenomenal?, etc. Muchas personas le llaman suerte, a la influencia de factores externos en nuestra vida, y por no

entenderlos, consideramos están fuera de su control, y están regidos por la casualidad.

Que triste es pensar que nuestra vida ha estado, esta y estará regida por la suerte o el

destino, por la buena o por la mala suerte, o porque tenemos un destino definido, y que

esto definirá en parte, nuestro futuro, sin importar los que haremos voluntario o

involuntariamente.

Por otra parte, otras personas piensan que teniendo dinero se logra la plena felicidad, y

cuando lo tienen, se dan cuenta que no fue asi. Solo hay que echar un vistazo a la vida de

los famosos y millonarios, que acaban en depresiones y drogas. Otro ejemplo esta en los

ganadores de la lotería en Estados Unidos. A cada ganador del premio grande, le hacen

firmar una carta responsiva, en donde el Estado no se hace responsable de su salud. Y esto

se debe a que el 70 % de los ganadores, queda en la ruina a los 5 años, acaban en las

drogas o inclusive se suicida. Entonces que es la plena felicidad.

Antes de continuar, habría que hacerse ciertas preguntas, que pudieran despertar nuestra

NECESIDAD DE CAMBIO. Y estas podrían ser la siguientes:

¿Estas satisfecho con tu vida?

– ¿Qué falta en tu vida?

– ¿Crees que ya eres “la mejor versión de ti mismo”?

– ¿Crees que conoces y has utilizado todos tus potenciales y talentos?

– ¿Aunque eres feliz, podrías ser aún mas feliz?

– ¿Qué actividad útil harías gratis toda tu ida?

Algunos de nosotros, nos acostumbramos a sabotearnos, echándole la culpa, de todo lo

que nos pasa. a la suerte o al azar o a otras personas o al destino, y por lo tanto, no nos

hacemos responsables, por nuestra vida, nuestro pasado, obviamente por nuestro

presente, y menos por nuestro futuro. De esta manera acabamos pensando que tenemos

un destino predefinido, que no podemos cambiar. Nos sentimos víctimas de lo que nos ha

pasado y de la vida misma. Y que pensarías si te convencieras, que todo lo que te sucede y

te ha sucedido en la vida, en su mayoría, es y ha sido generado por ti mismo, consciente o

inconscientemente, y que, obviamente lo que te sucederá en el futuro, también, en su

mayoría, lo crearas tu, consciente o inconscientemente. Seguramente tendrías

sentimientos encontrados, de culpabilidad por lo pasado, pero por otra parte de

entusiasmo por tu futuro.

En el ámbito de la neurociencia y la psicología, se habla de la Causalidad y la Casualidad,

equiparable a la ley de la Causa y Efecto. Todo efecto tiene una causa, y toda causa genera

un efecto. La Causalidad, son eventos que son generados por nuestros pensamientos

voluntarios e involuntarios, y la Casualidad, son eventos externos totalmente ajenos a

nuestros pensamientos, y de los cuáles no tenemos ningún control.

Muchos estudios han demostrado que la gran mayoría de los acontecimientos que nos ha

sucedido, suceden y nos sucederán en la vida, son generado por nosotros y por nuestra

mente, en concreto, por nuestros pensamientos. De ser así, entonces imagínate el enorme

poder que tienes de controlar tu futuro y que suceda exactamente lo que quieras que suceda. Aun cuando sea un acto de FE, en un inicio, y luego una comprobación fehaciente,

acaso no te entusiasmarías, ¿y la perspectiva de tu vida cambiaría?

ACERCA DEL AUTOR

Por distintas situaciones en mi infancia y adolescencia, me convertí en una persona,

tímida insegura y con muy baja autoestima. Ya en mi madurez, cerca de los 35 años, ya

casado, y en una afán de autorreconocimiento y auto descubrimiento, empecé a participar

en deportes de competencia de alta exigencia, tales como Triatlones Olímpicos, llegando a

ganar el 3er, lugar nacional en mi categoría (40-44 años). Después de unos años, de estar

participando en Triatlones Olímpicos, comencé a participar en Triatlones Ironman,

consistentes en 3.8 Km. de natación, 180 Km. de bici, y un maratón de 40 Km. Durante las

12 horas que duraban, aproximadamente, llegaba a tener conflictos con mi mente. En un

inicio no era mi aliada, era mi enemiga.

En los primeros Ironman, mi mente, me saboteaba, provocando, a través de los

pensamientos, dolores y malestares, que físicamente no existían, con la única intención de

que abandonara, inclusive, comenzaba a generarme una sensación de cansancio para que

parara, al grado que yo sentía que iba haciendo mi máximo esfuerzo, cuando en realidad

iba tan despacio que casi me caía de la bici. Mi mente me estaba saboteando, porque no

estaba preparada y entrenada para rebasar mis limites mentales. De hecho en mi primer

Ironman en Panamá City, Florida, para el cuál no había entrenado muy bien física ni

mentalmente, tuve que hacer dos paradas durante los 180 km de bici, debido al enorme

agotamientos que según yo tenía, por lo que me bajaba de la bici y me acostaba en el

pasto, para distraerme. Lo increíble es que, después de 5 minutos de distracción y

meditación, arrancaba, y no sentía dolor alguno, no cansancio excesivo, arrancando con

mucha energía y gran actitud.

