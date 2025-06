Insidious ii: Orden cronológico para ver la saga completa

Si eres de los que disfrutan un buen maratón de terror, seguro que la saga de Insidious ii está en tu lista. Pero seamos honestos, con sus viajes astrales y saltos en el tiempo, seguirle el hilo puede ser un verdadero desafío. ¿Se empieza por la primera que salió? ¿Hay un orden secreto? ¡No te preocupes! Llegaste al lugar indicado.

Muchos fans ven las películas según se estrenaron, pero para entender de verdad la historia de Elise Rainier y la maldición de la familia Lambert, el orden cronológico es tu mejor aliado. En esta guía te vamos a desvelar el orden para ver Insidious perfecto, te diremos cuántas películas de Insidious hay y te daremos todos los detalles para que tu experiencia sea aterradoramente completa.

Así que, si estás listo para enfrentarte a demonios y explorar el oscuro “Más Allá”, apaga las luces y acompáñanos a desentrañar la insidious cronologia.

Foto tomada de ESPINOF.

El Orden Cronológico perfecto

Para sumergirte de lleno en la historia, este es el orden que debes seguir. Olvídate de las fechas de estreno; esta es la línea temporal real de los acontecimientos.

1. Insidious: The Last Key (2018)

Aunque se estrenó como la cuarta película (y muchos la buscan como insidious 4 o incluso film insidious 4), esta es la verdadera puerta de entrada a la saga. Conocida como The Insidious The Last Key, esta cinta nos cuenta los orígenes de la médium Elise Rainier, mostrando sus primeros y traumáticos encuentros con los espíritus. Es fundamental para entender su poder y sus miedos. Si buscas por insidous 4 o insiduos 4, es esta la que encontrarás.

2. Insidious: Chapter 3 (2015)

Continuamos con otra precuela. Conocida como Insidious 3 (o insidous 3 y hasta insiduos 3 en las búsquedas), esta historia ocurre justo antes de los eventos de la primera película. Aquí vemos a una Elise retirada que, a regañadientes, decide ayudar a una joven atormentada por una entidad maligna. Esta peli insidious fortalece el personaje de Elise y nos prepara para lo que viene.

3. Insidious (2010)

Ahora sí, llegamos a la que lo empezó todo. La insidious movie 2010, también buscada como insiduos 1 o insidius 1, nos presenta a la familia Lambert. Cuando su hijo Dalton cae en un coma inexplicable, descubren que su alma está atrapada en una dimensión oscura. Es el comienzo del terror que marcará a la familia para siempre.

4. Insidious: Chapter 2 (2013)

Esta secuela, conocida en español como La noche del demonio 2, arranca exactamente donde terminó la primera. La trama profundiza en el pasado de Josh Lambert y su conexión con el mundo de los espíritus, revelando secretos que lo cambian todo. Es una continuación directa e intensa que no te dará respiro.

5. Insidious: The Red Door (2023)

La última pieza del rompecabezas (por ahora). Insidious: The Red Door cierra el arco de la familia Lambert una década después. Dalton y Josh deben enfrentarse una vez más a los demonios de su pasado para poner fin a la pesadilla. Esta es la conclusión que los fans esperaban.

Entonces, ¿cuántas películas hay de Insidious?

La respuesta es clara: la saga Insidious consta de cinco películas hasta la fecha. Cada una de las insidius peliculas aporta una pieza clave al rompecabezas, y ver las películas de Insidious en orden cronológico te garantiza una experiencia mucho más rica y coherente.

El insidious reparto, encabezado por Patrick Wilson, Rose Byrne y la increíble Lin Shaye como Elise, es uno de los pilares de la franquicia. Su evolución a lo largo de la saga insidius es mucho más impactante si sigues la historia en la secuencia correcta.

No importa si buscas “Insidious”, “indious” o “películas de saga insidious“, ahora tienes la guía definitiva. Ya sabes el insidious orden ideal, así que solo te queda una cosa por hacer: atreverte a mirar Insidious y descubrir por qué es una de las sagas de terror más queridas de los últimos años.

¿Qué más películas de terror recuerdas?