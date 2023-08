Influencer Zhanna Samsonova, la vegana que llevaba una dieta extrema 

La influencer de origen rusa Zhanna Samsonova murió el pasado 21 de julio de inanición, tras diez años siguiendo una dieta extrema, aún así, esta influencer falleció mientras se encontraba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un Hospital de Malasia.

Así mismo, Zhanna Samsonova contaba con más de 12.000 seguidores en las redes sociales y pese a ello tenía una enorme repercusión mediática. De esta manera, ella ofrecía consejos para tener una “vida saludable” a través de una alimentación crudivegana que consiste en frutas, semillas y jugos naturales.

Por otra parte, Samsonova llevaba seis años sin ingerir agua, por lo que su hidratación venía únicamente de los jugos y batidos frutales; pues su forma de ver la vida la llevaba, según ella, a tener un cuerpo saludable y de no envejecer.

The picture of health…

Vegan influencer Zhanna Samsonova's chilling final Instagram post shared days before she 'starved to death'https://t.co/bqeKCo731Z pic.twitter.com/XH6bdUPn9f

— Noel Dolan (@cybernoelie) August 2, 2023