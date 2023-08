Comienzan los Octavos de Final de la Copa Mundial Femenina 2023

Listos los octavos de Final de la Copa Mundial Femenina 2023 que se está realizando en Australia y Nueva Zelanda, pues bien, se concluyó la Fase de Grupos del Mundial Femenil con los últimos dos partidos de Colombia – Marruecos, y de Alemania – Corea del Sur.

Como era de esperar, los Octavos de Final de la máxima competencia con el juego de Suiza y España donde abre el telón; además, los partidos se jugarán durante el fin de semana y después se conocerá los equipos que avanza a Cuartos de Final.

Así quedó definido los octavos de final de la Copa Mundial Femenina 2023.

Por una parte, la Selección de Corea del Sur tenía la obligación de golear a Alemania y esperar que Colombia derrote a Marruecos, a todo esto, Corea del Sur comenzó en este Mundial con una derrota ante Colombia y luego con Marruecos.

De igual manera, Alemania comenzó esta Copa del Mundo con una victoria ante Marruecos, una derrota ante Colombia y necesitaba una victoria ante Corea del Sur. Pues ambas selecciones buscaban la victoria para conseguir el último boleto a los Octavos de Final, donde varias selecciones esperaban su rival.

Al minuto (6) con un gol de Cho So-Hyun, pica habilitada y define sola ante una defensa alemana que se quedó dormida en el partido, como seguía avanzando los minutos Corea del Sur estaba dentro de la siguiente ronda y eliminando a Alemania en esta máxima competencia mundialista.

Como se ha notado, al minuto (42), aparece Alemania para empatar el partido ante de que se terminara el primer tiempo, a pesar de eso, Alexandra Popp aparece en el área para ganar por las alturas y conectar un cabezazo sin oportunidad para la arquera rival.

