Brasil y Argentina eliminados de la Copa Mundial Femenina 2023

Continuamos con la Fase de Grupos de la Copa Mundial Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda, donde Jamaica consiguió su boleto, además varios equipos sorprendieron en esta última jornada de la Fase de Grupos del Mundial Femenil, con la eliminación de Brasil y Argentina.

Ahora bien, se empieza a acomodar los últimos lugares de los Octavos de Final del Mundial Femenil, con la ausencia de varias selecciones, mientras se sigue llenando los lugares de los Octavos de Final, donde solamente hay dos lugares para cuatro selecciones por concluir.

Además, se despiden de la máxima competencia las selecciones de Sudamérica, Brasil y Argentina, también se despide Panamá e Italia.

4️⃣ more teams in. 2️⃣ spots left. #FIFAWWC | #BeyondGreatness

En la última jornada del Grupo G, y buscando el último boleto para avanzar a la siguiente fase, la Selección de Argentina, pues estaba obligada a ganar antes unos de los mejores equipos de este Mundial la Selección de Suecia que marchaba invicta en este grupo.

De este modo, el Grupo G Argentina no ha ganado ningún encuentro en esta fase, donde marchaba con una derrota y un empate; mientras Suecia clasifica como primera con 9 puntos y tres triunfos al hilo, y como la mejor ofensiva del Mundial Femenil.

Por otro lado, en el partido entre Sudáfrica e Italia, donde las sudafricanas llegan a este duelo tras haber sido derrotada ante Suecia y empató a Argentina, así y todo, Sudáfrica estaba obligada a ganar ante Italia y logrando un histórico partido y es la tercera selección africana en avanzar al Mundial.

Al mismo tiempo, Italia comenzó ganando en su debut mundialista con un agónico gol ante Argentina, pero dejó más dudas su participación al caer ante Suecia. Luego de que Italia no logró avanzar y fue unos de los peores equipos ha concedido ocho goles en este Mundial, una mayor cantidad en una sola edición del torneo.

Después de todo, las selecciones que se despiden del Grupo G son Italia y Argentina y las que avanzan a la siguiente ronda son Suecia y Sudáfrica.

Francia se jugaba en esta última jornada del Grupo F para dar el golpe sobre la mesa en el último partido y buscar un boleto, así pues, este partido Francia comenzó ganando y después lo empataron, pero su poderío ofensivo fue muy superior ante Panamá.

A la inversa, Panamá llegaba como la selección ya eliminada del Mundial Femenil del Grupo F, y en la última posición con cero puntos. Posteriormente, Panamá no tuvo un buen debut mundialista al caer ante Jamaica, y Brasil, donde buscaban terminar su participación con mejor imagen para su país.

A beautiful last minute goal from @DesbonneVicki as #FRA claim the spoils at Sydney Football Stadium! 👏@EquipeDeFranceF | #FIFAWWC

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 2, 2023