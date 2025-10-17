¡Huracanes!, ¿cómo y quién los “bautiza”?

Cada año, cuando la temporada de huracanes comienza, muchos se preguntan cómo es que estos fenómenos naturales reciben nombres como Katia, Otis o Ian.

Lejos de ser decisiones al azar, existe un protocolo internacional bien establecido para nombrar a los huracanes, coordinado principalmente por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Todo un protocolo internacional

Listas rotativas y por región

La OMM mantiene seis listas de nombres para cada una de las regiones oceánicas donde se forman los ciclones tropicales, como el Atlántico, el Pacífico oriental, y otras. Estas listas se utilizan de forma rotativa cada seis años. Por ejemplo, los nombres usados en 2023 en el Atlántico volverán a utilizarse en 2029, salvo algunas excepciones.

Ciclones famosos por sus efectos

Cada lista contiene nombres masculinos y femeninos, alternados alfabéticamente, y adaptados al idioma y la cultura de los países de la región correspondiente. En el caso del océano Atlántico, por ejemplo, los nombres suelen ser comunes en inglés, español o francés.

¿Qué pasa si un huracán causa gran devastación?

Cuando un huracán es especialmente destructivo o mortal, su nombre es retirado permanentemente de la lista. Esto se hace por respeto a las víctimas y para evitar confusión en el futuro. Así fue el caso de nombres como Katrina (2005), Mitch (1998), Maria (2017) y Otis (2023).

Cuando un nombre es retirado, se elige uno nuevo para sustituirlo, también aprobado por la OMM y propuesto por los países miembros.

¿Por qué se usan nombres en lugar de números?

Antes de 1950, los huracanes eran identificados por su latitud y longitud, lo que resultaba confuso para el público y los medios. Usar nombres cortos, distintivos y fáciles de recordar ha demostrado ser mucho más eficaz para la comunicación de alertas y medidas de prevención durante emergencias.

Además, nombrar los huracanes ayuda a mejorar la conciencia pública, facilita la cobertura de noticias y contribuye a una mejor preparación por parte de las autoridades y la ciudadanía.

Una práctica con historia y ciencia detrás

Nombrar huracanes puede parecer un detalle menor, pero es una parte fundamental del sistema internacional de monitoreo y respuesta ante desastres naturales. Cada nombre lleva consigo la responsabilidad de alertar, informar y, en algunos casos, convertirse en parte de la historia de una región.

