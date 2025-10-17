Venta de mono araña es ilegal en México y puede costarte cárcel

En los últimos años, el interés por la venta de mono araña y otras especies exóticas como mascotas ha crecido en México. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que tener un mono araña en casa es ilegal, y hacerlo puede traer consecuencias graves tanto económicas como penales.

La legislación mexicana sobre animales exóticos

En México, la posesión de animales exóticos está regulada por la Ley General de Vida Silvestre y por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, la cual clasifica a las especies según su nivel de riesgo. Según esta normativa, el mono araña (Ateles geoffroyi) se encuentra en peligro de extinción, lo que lo coloca dentro de la categoría de especies protegidas y no comercializables. Esto significa que, aunque existen trámites oficiales como el Trámite 08-056 ante la Semarnat para obtener permisos de tenencia de fauna silvestre, estos no aplican para el mono araña, ya que su venta, compra o posesión están prohibidas. En otras palabras, la venta de mono araña es un delito ambiental en México, y participar en su comercio puede derivar en sanciones severas.

Multas y sanciones por tener un mono araña como mascota

Las autoridades mexicanas, principalmente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), son las encargadas de aplicar las sanciones a quienes incurren en este delito.

¿Cuánto cuesta la multa por tener un mono araña?

De acuerdo con la legislación vigente, las sanciones pueden incluir:

Multas de 300 a 3,000 días de UMA, lo que equivale aproximadamente a entre 32,000 y 320,000 pesos mexicanos.

Penas de cárcel de hasta 9 años, dependiendo de la gravedad del caso y la reincidencia.

Confiscación del animal y su traslado a un centro de conservación o santuario.

Estas medidas buscan disuadir el tráfico ilegal y promover la conservación de especies amenazadas.

¿Por qué es ilegal tener un mono en México?

La ilegalidad de la venta de mono araña se debe a su estado crítico de conservación. Este primate habita principalmente en regiones como Chiapas, Campeche, Yucatán y el sur de Veracruz, donde su población ha disminuido drásticamente debido a la deforestación y la caza furtiva. La captura de ejemplares para su venta como mascotas interrumpe el equilibrio ecológico y pone en riesgo la supervivencia de la especie. Además, mantener un mono araña en cautiverio atenta contra su bienestar, ya que requiere cuidados especializados, una dieta equilibrada y grandes extensiones de espacio para desarrollarse correctamente. Tener uno en casa no solo representa un delito ambiental, sino también un acto de crueldad involuntaria hacia el animal.

El papel de la Profepa en la protección del mono araña

La Profepa desempeña un papel clave en la vigilancia, rescate y sanción de casos relacionados con el tráfico y la tenencia ilegal de especies protegidas. Sus principales acciones incluyen:

Identificar y sancionar a quienes mantienen animales silvestres sin permiso.

Rescatar y reubicar ejemplares en santuarios o en su hábitat natural.

Combatir la venta ilegal de mono araña y otras especies amenazadas en mercados físicos y digitales.

La dependencia federal ha reiterado que el comercio ilegal de fauna silvestre es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en México. Por ello, exhorta a la ciudadanía a denunciar la venta o posesión de monos araña, así como cualquier intento de traficar con animales protegidos.

La venta de mono araña es un delito que amenaza la biodiversidad

Tener un mono araña como mascota en México no solo es ilegal, sino también moralmente cuestionable. Las multas pueden alcanzar los 320,000 pesos y las penas de cárcel llegar a 9 años, además de la confiscación del animal. Optar por no participar en la venta de mono araña contribuye directamente a la preservación de esta especie emblemática de la selva mexicana. La protección del medio ambiente empieza con la responsabilidad individual y el respeto a las leyes que buscan garantizar un futuro para todas las formas de vida.