¿Huatulco o Puerto Escondido? El alma de la costa oaxaqueña divide opiniones

En la costa sur del estado de Oaxaca hay dos destinos que resumen el espíritu del Pacífico en sus propias coordenadas: Huatulco o Puerto Escondido.

Cortesía: Los Tres Huastecos

Ambos destinos comparten sol, mar y una calidez única, pero ofrecen experiencias radicalmente distintas. ¿Cuál es mejor para vacacionar?, ¿Huatulco o Puerto Escondido? La respuesta depende más del alma del viajero que del lugar.

Huatulco: Bahías de calma, lujo accesible y naturaleza cuidada

Huatulco es como ese amigo que siempre tiene todo en orden. Planeado como un destino turístico sustentable, este rincón está formado por nueve bahías y más de treinta playas, muchas de ellas casi vírgenes. La limpieza del entorno, el compromiso con el medio ambiente (es el primer destino en América con la certificación EarthCheck) y la tranquilidad de sus aguas hacen de Huatulco un lugar ideal para familias, parejas o quienes buscan desconectarse del caos sin renunciar a la comodidad.

Atractivos imperdibles:

Bahía de Cacaluta, famosa por su aparición en la película “Y tu mamá también”, es perfecta para los que buscan aislamiento.

Playa La Entrega, con sus aguas cristalinas y tranquilas, ideal para esnorquelear.

Paseo en catamarán por las bahías, una forma única de conocer los rincones más secretos.

Parque Nacional Huatulco, con selva baja, ríos y manglares.

Los hoteles aquí van desde todo incluido hasta encantadores ecolodges, pero el ambiente en general es más ordenado y menos improvisado que en Puerto. Es perfecto si buscas paz, organización y naturaleza con un toque de sofisticación.

Puerto Escondido: Espíritu libre, surf y noches infinitas

Si Huatulco es el orden, Puerto Escondido es el caos encantador. Aquí no se viene a descansar, se viene a vivir. Sus playas, con olas de fama mundial, atraen a surfistas de todo el planeta. Su vida nocturna —especialmente en Zicatela y La Punta— no duerme, y su vibra bohemia mezcla mochileros, artistas, yoguis, expats y locales en un ambiente que no se encuentra en ningún otro lado.

Atractivos imperdibles:

Playa Zicatela, la meca del surf mexicano, donde cada atardecer es una fiesta.

La Punta, con cafés orgánicos, clases de yoga y hostales con alma.

Laguna de Manialtepec, donde se puede nadar en aguas bioluminiscentes bajo la luna.

Playa Carrizalillo, una pequeña cala de agua turquesa perfecta para aprender a surfear.

Puerto Escondido tiene menos infraestructura turística, pero eso es parte de su encanto. Aquí no se viene por el lujo, sino por la experiencia. Hay desde hostales económicos hasta hoteles boutique con encanto rústico.

Entonces… ¿cuál elegir?

La decisión no es fácil, pero tampoco tiene por qué serlo. Si viajas en familia, buscas tranquilidad, seguridad y contacto con la naturaleza sin sobresaltos, Huatulco puede ser tu destino ideal. Si eres más de mochila al hombro, tabla de surf y noches bajo las estrellas, Puerto Escondido te espera con los brazos abiertos.

Y si el tiempo y el presupuesto lo permiten, ¿por qué no ambos? Apenas los separan dos horas por carretera. Al final, lo mejor de Oaxaca está en sus contrastes. Y tanto Huatulco como Puerto Escondido tienen el poder de hacer que quieras volver… una y otra vez.