Madre Naturaleza Tulum: Guía de la Escultura ‘Ven a la Luz’

La famosa escultura gigante de una mujer abriéndose el pecho, conocida popularmente como la escultura de la Madre Naturaleza en Tulum, se llama oficialmente “Ven a la Luz” (Come into Light). Ya no se encuentra en la entrada principal del Hotel Ahau Tulum, sino que ha sido reubicada dentro del Parque de Esculturas de Ahau, que tiene un costo de entrada. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para visitarla, tomar la foto perfecta y entender su poderoso significado.

La Foto que Definió una Era en Tulum

Seguro la has visto. Es casi imposible navegar por Instagram sin encontrártela: un imponente gigante de madera y acero de 10 metros de altura. Una figura femenina que, con sus manos, abre su torso como si fuera un portal, revelando un interior frondoso, un corazón de selva viva. Esta obra de arte se ha convertido, por derecho propio, en el símbolo de la Tulum moderna: mística, bohemia y profundamente conectada con la naturaleza.

Para miles de viajeros, conseguir una foto bajo su arco verde no es solo un capricho, es el rito de paso que certifica su visita al paraíso caribeño. Pero más allá del like y la pose perfecta, esta escultura tiene una historia, un mensaje y una nueva realidad que debes conocer antes de lanzarte a la aventura.

“Ven a la Luz”: El Alma de la Madre Naturaleza de Tulum

Aunque todo el mundo la conoce como la “Madre Naturaleza de Tulum”, su nombre oficial es “Ven a la Luz“. Fue creada por el aclamado artista sudafricano Daniel Popper, un maestro en la construcción de instalaciones monumentales que dialogan con el entorno. Popper es famoso por sus obras en festivales de renombre mundial como Burning Man en Estados Unidos, Boom Festival en Portugal y Rainbow Serpent en Australia.

Su obra no es solo estética; es una declaración. Ven a la Luz” fue concebida para la edición 2018 del festival Art with Me de Tulum, un evento que celebra la sostenibilidad, el arte, el bienestar y la música. La escultura es una poderosa metáfora visual: simboliza la profunda e innegable conexión entre el ser humano y el mundo natural. Al abrirse el pecho para revelar un jardín interior, nos invita a mirar hacia adentro y reconocer que la naturaleza no es algo externo, sino una parte fundamental de nuestra propia esencia.

Construida con una estructura de acero, recubierta de madera tratada y entrelazada con cuerdas, la escultura originalmente contaba con vegetación artificial. Sin embargo, con el paso del tiempo y el abrazo del clima tropical, un verdadero jardín vertical ha comenzado a crecer en su interior, haciendo que la obra esté más viva que nunca.

La Nueva Ubicación: ¿Dónde Está y Cuánto Cuesta la Foto?

Aquí viene el dato más importante y que ha cambiado recientemente. Durante años, “Ven a la Luz” adornó majestuosamente la entrada principal del Hotel Ahau Tulum, permitiendo que cualquiera pudiera tomarse una foto de forma gratuita. Su popularidad fue tan abrumadora que se generaban largas filas, afectando la logística del hotel.

Actualización Importante 2024/2025

Para preservar la obra y mejorar la experiencia, la escultura fue reubicada. Ahora forma parte del Parque de Esculturas Ahau (Ahau Sculpture Park), un espacio dedicado al arte ubicado a un costado de la playa del mismo hotel.

Ubicación Exacta:

Costo de Entrada: El acceso al parque tiene un costo de $3 USD (o aproximadamente $60 MXN) por persona. Este pago contribuye al mantenimiento de las obras y del parque.

Horario: Generalmente abierto desde las 9:00 AM hasta el atardecer.

Consejos de un Viajero: Cómo Conseguir la Foto Perfecta (y no morir en el intento)

Llega Temprano: Es el consejo de oro en Tulum para casi todo. Si quieres evitar las multitudes y las largas filas bajo el sol caribeño, intenta llegar justo cuando abran (alrededor de las 9:00 AM). La luz de la mañana también es más suave y favorecedora para las fotos. Paciencia, Pequeño Saltamontes: Incluso con el costo de entrada, es probable que encuentres gente. Ten paciencia, respeta el turno de los demás y aprovecha para observar los detalles de la escultura mientras esperas. Piensa en tu Outfit: La escultura tiene tonos tierra y verdes. Colores vibrantes como el blanco, rojo, amarillo o turquesa resaltarán maravillosamente. Las telas fluidas y los sombreros de ala ancha son un clásico que funciona a la perfección. Juega con los Ángulos: No te limites a la foto clásica de pie justo en el centro. Intenta tomas desde abajo para magnificar su tamaño (contrapicado), fotos de perfil o capturando detalles de la madera y las plantas. Cómo Llegar: En Bicicleta: Es la forma más popular y ecológica de moverse por la Zona Hotelera. Desde el pueblo de Tulum, es un paseo agradable de unos 30-40 minutos.

En Taxi: Rápido pero costoso. Asegúrate de acordar la tarifa antes de subir.

En Auto: Conveniente, pero el estacionamiento en la Zona Hotelera es escaso y caro. Además, el tráfico puede ser intenso.

Más Allá de la Escultura: El Universo del Hotel Ahau

Ya que estás ahí, vale la pena conocer el lugar que alberga a esta icónica obra. Ahau Tulum no es un hotel cualquiera; es un santuario eco-chic que encarna la filosofía de Tulum.

Alojamiento: Ofrece cabañas y suites construidas con materiales naturales, techos de palapa y un diseño rústico de lujo. Muchas tienen terrazas privadas con hamacas y vistas espectaculares al jardín o al mar Caribe

Bienestar: Es un centro de wellness. Ofrece clases diarias de yoga frente al mar, meditación, ceremonias de temazcal y una variedad de tratamientos de spa para reconectar cuerpo y mente.

Gastronomía: Si no te hospedas, puedes visitar su restaurante a pie de playa. Su cocina se inspira en los sabores del Caribe mexicano, con un enfoque en ingredientes orgánicos y locales, y un famoso asador al aire libre. Es el lugar perfecto para comer después de tu sesión de fotos.

La Paradoja de la Madre Naturaleza de Tulum

Es imposible hablar de “Ven a la Luz” sin mencionar la ironía que representa. La escultura, creada para promover la conciencia sobre el frágil ecosistema de Tulum, se ha convertido en un imán para el turismo masivo, precisamente uno de los factores que más presión ejerce sobre dicho ecosistema.

Es un reflejo de la dualidad de Tulum: un lugar que predica la espiritualidad y la sostenibilidad mientras lidia con un desarrollo inmobiliario vertiginoso, problemas de infraestructura y un impacto ambiental creciente.

Por eso, cuando te pares frente a ella, tómate un momento más allá de la foto. Reflexiona sobre su mensaje. Que tu visita no solo deje una huella digital, sino también una conciencia renovada sobre la importancia de viajar de manera responsable y proteger la belleza que te rodea.

