El día de hoy, despertamos con la nueva y algo sorpresiva noticia de que el aclamado Estudio Pixar a anunciado que saldrá la secuela de su película: Intensamente. Y vaya que si sorprendió a muchos.

Tus emociones valen

En 2015, el estudio Pixar nos presento la primera parte de Intensamente, esta divertida historia que para muchos, sin darnos cuenta empezó a tomar los primeros enfoques de la salud mental. En la primera película, conocemos a Riley, una niña de 11 años que vive feliz y tranquila con su familia en Minnesota. Todo eso gracias a que sus emociones (alegría, tristeza, enojo, desagrado y miedo) se enfocan desde el cuartel general en la mente de la niña.

Pero las cosas se complican cuando Riley y su familia se mudan a San Francisco y sin notarlo, su actitud y pensamientos irán cambiando. Algo que llevaran a la emoción, Alegría a darse cuenta que en la vida no siempre podemos decir que estamos felices y que cualquier emoción que nos surja es valida expresarla para sentirnos mejor.

Algo que se ha escuchado continuamente es sobre la salud mental y el daño que le hace a la gente no poder o más bien no querer expresar una emoción que no sea la de felicidad, porque mucha gente siente que no tiene el apoyo o los tachan de locos, sobre todo en jóvenes. Así que una producción que ayude a entender un poco de las emociones motiva a uno a buscar ayuda y no sentirse solo.

Un cambio sucede de un momento a otro

Casi 9 años después de esta primera película tendremos una secuela nos mostrará como las emociones principales vivirán el cambio de Riley ahora que ya tiene 13 años y que empezará a manifestar los signos de la Pubertad, lo que también traerá consigue a la emoción de la Ansiedad (algo que seguramente se ha escuchado mucho últimamente)

Estamos saltando de Alegría. 🤩 ¡Aquí está el primer tráiler de #IntensaMente2, de Disney y Pixar! Estreno 2024, solo en cines. pic.twitter.com/cAqbGCPdgR — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) November 9, 2023

Pero tal parece que no es la única que llegará al cuartel, sino que indica que serán otras emociones que le darán un giro a la ahora chica, en su actitud, forma de ser, gustos e ideas y donde posiblemente Alegría y sus compañeros traten de que este cambio no sea tan notorio o que por lo menos no le afecte tanto.

Tiene sentido que el titulo sea Intensamente, pues creo que todos hemos tenido particulares experiencias cuando se está cruzando por la etapa de la adolescencia, ya sea propia o de conocidos en los que uno termina chocando por dichas situaciones.

Muchos de aquí somos ya adultos (o algo así) así que ¿Quién no se ha sentido conflictuado cuando tratas de convivir con algún hermanito/a, primos o conocidos que de pequeños son adorables y te gusta pasar el rato, pero en cuanto inician su etapa de pubertos simplemente dices que no los entiendes?

La cinta, se estrenará para Junio del siguiente año y no se que más podemos esperar de la siguiente parte de Intensamente, pero por lo menos espero que ayude a muchos padres y adultos a tratar de entender más a etapa que solo busca comprensión y apoyo.