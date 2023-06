Guadalupe, Martinica y Jamaica dieron la sorpresa en la Copa Oro 2023 

Así marcha la jornada uno de la Copa Oro de la Concacaf, donde se está llevando a cabo en territorio de Estados Unidos y Canadá y contara con 12 selecciones participantes. Aun así, en su 17 edición de la Copa Oro 2023 ha dejado algunas sorpresas en los resultados de la jornada 1.

De este modo, los favoritos para llevarse la Copa Oro es la Selección de Estados Unidos donde busca su octavo título de esta competición, por otra parte, la Selección Mexicana se encuentra en un retroceso futbolístico y se espera un gran cambio con Jaime Lozano en este torneo.

