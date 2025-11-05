Grecia Itzel toma Uruapan “con el corazón destrozado”

“Me quitaron a mi compañero de lucha, vengo con el corazón destrozado”, declaró Grecia Itzel Quiroz al tomó protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

La designación de Grecia Itzel Quiroz fue hecha de forma unánime con 38 votos a favor, en una sesión extraordinaria en el Congreso de Michoacán.

“El Movimiento del Sombrero está más fuerte que nunca y no lo van a callar, porque aquí sigo firme”, agregó ante los diputados locales.

Durante sus posicionamientos, legisladores locales recordaron el trabajo y coraje de Carlos Manzo para luchar y proteger a la gente de Uruapan y enfatizaron que continuarán con el llamado “movimiento del sombrero”, el cual fue fundado por el edil asesinado.

Tras tomar la votación de los diputados y al grito de ¡Carlos Manzo!, así como de un minuto de aplausos, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal anunció la designación de Grecia Itzel Quiroz como la nueva presidenta municipal de Uruapan.

“Vengo con el corazón destrozado”, manifestó la alcaldesa sustituta tras la ejecución el sábado pasado de su esposo, quien fue electo para el trienio 2024-2027.

Afuera del recinto legislativo, cientos de pobladores de Uruapan manifestaron su apoyo a la nueva alcaldesa sustituta.