Grecia Itzel Quiroz asume hoy la alcaldía de Uruapan

Grecia Itzel Quiroz rendirá protesta hoy como presidenta municipal sustituta de Uruapan, tras la ejecución el sábado pasado de su esposo Carlos Manzo Rodríguez.

La toma de protesta se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Michoacán, convocada para las 14:30 horas de este miércoles.

De acuerdo con el orden del día, la sesión extraordinaria tendrá como único punto la lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que designa a la nueva edil, cerrando con la toma de protesta correspondiente.

Durante la tarde de ayer, el Congreso de Michoacán recibió la notificación oficial de la ausencia definitiva de Manzo Rodríguez, documento que fue turnado directamente a la Comisión de Gobernación, dando paso al procedimiento de sustitución.

Reunión con Claudia Sheinbaum

Ayer martes, Grecia Itzel Quiroz acudió a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien abordó el tema de la situación de violencia que se vive en Uruapan.

Tras la reunión a puerta cerrada, Grecia Itzel Quiroz se retiró sin dar declaraciones y Presidencia de México no emitió información oficial alguna.

La ejecución del edil

El 1 de noviembre, el edil Carlos Manzo Rodríguez fue ejecutado a manos de un presunto integrante de un grupo delictivo, hecho que generó una profunda condena social y política, incluso a nivel nacional.

En respuesta, las autoridades federales y estatales implementaron operativos de seguridad y coordinación interinstitucional para garantizar la estabilidad en el municipio michoacano.

El alcalde uruapense cobró notoriedad en el país porque en reiteradas ocasiones solicitó apoyo del gobierno de México para hacer frente a grupos criminales.

Sin embargo, su solicitud de apoyo no fue atendida como ameritaba e incluso, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla mostró actitud de burla hacia el edil hoy fallecido.