Esaú Magallanes condena el asesinato de Carlos Manzo y exige resultados en materia de seguridad

El vicepresidente nacional de Grandes Empresas de CANACINTRA, Esaú Magallanes Alonso, condenó enérgicamente el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido este fin de semana en Michoacán, y expresó su solidaridad con la familia del edil y con el pueblo uruapense.

Magallanes calificó este crimen como un hecho que lastima profundamente al país y refleja la urgencia de replantear la estrategia de seguridad nacional, pues la violencia ha alcanzado niveles que afectan no sólo a las autoridades locales, sino también al sector productivo y a la ciudadanía en general.

Esaú Magallanes condena el asesinato de Carlos Manzo

“El asesinato de Carlos Manzo es una muestra más de que la violencia está rebasando los límites tolerables. Su único ‘error’ fue exigir que se cumpla la ley y trabajar por un México más justo y seguro”, señaló.

El empresario señaló que este tipo de sucesos minan la confianza y la certidumbre que requiere la inversión y el desarrollo económico del país, y advirtió que la inseguridad se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para el crecimiento nacional.

“No podemos normalizar la violencia. Los empresarios y la sociedad debemos exigir resultados concretos en materia de seguridad. No puede haber desarrollo sin paz, ni inversión sin Estado de Derecho”, enfatizó.

Magallanes destacó que honrar la memoria de Carlos Manzo implica no guardar silencio, sino seguir demandando acciones firmes y resultados verificables que garanticen la protección de todos los ciudadanos.

“Su muerte no debe quedar impune. Este crimen debe marcar un punto de inflexión para impulsar un verdadero cambio en la forma en que se atiende la seguridad en México”, subrayó.

Finalmente, Esaú Magallanes reiteró su compromiso con la construcción de un país donde la legalidad, la paz y la justicia sean condiciones básicas para el progreso y la inversión, y reiteró su llamado a las autoridades federales para hacer de la seguridad una prioridad nacional.