Gobierno prevé que turistas en Cancún usen el Tren Maya

El Gobierno Federal busca que al menos el 10 por ciento del turismo que va a Cancún utilice el Tren Maya, obra prioritaria que será inaugurada a finales del presente año.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró en su último dato el aeropuerto de Cancún recibió a 30 millones de pasajeros, por lo que es optimista con su pronóstico con respecto a cuántos podrían utilizar el tren.

“Acabo de estar allá y me gustó mucho que se llegó a 30 millones de viajeros en el aeropuerto de Cancún, récord, imagínense. Lo que estamos buscando cuando menos el 10 por ciento utilicen el tren para que se internen (en el sureste)”, agregó.

Utilidades irán al pago de pensiones

El mandatario mexicano afirmó que las utilidades del Tren Maya serán utilizadas para el el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y de trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“El Tren Maya es inversión pública, la refinería es inversión público, lo del Istmo, el aeropuerto, no es deuda ni son concesiones”, subrayó.

“En el caso del tren, las utilidades van a ser para pensiones y jubilaciones tanto del ISSSTE como las Fuerzas Armadas, por eso también decidimos entregar estas obras a una empresa de la Sedena para que ellos cuiden que esta empresa pública no pase al sector privado, que no se privatice, eso ya no lo queremos”, dijo.

Que el desarrollo no se centre en Cancún

López Obrador espera que con esta obra, el turismo vaya otros sitios del sureste mexicano, y que el desarrollo no nada más se quede en Cancún.

“Tulum es uno de los sitios mas atractivos, hay sitios así que son lugares preferidos hasta para las celebridades”, puntualizó.

El Tren Maya tiene una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos, el cual plantea construir más de mil 500 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.